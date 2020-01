Acuerdo entre EEUU y China: ¿una pausa en la guerra comercial?

Sin compromiso para terminar la guerra comercial

"Hay una pausa en la guerra comercial. Esto va acompañado de otras políticas que también implementa la administración estadounidense como por ejemplo sacar a China de la lista de países manipuladores de divisa", señaló Schulz, investigador del Centro de Investigaciones en Política y Economía y del Centro de Estudios Chinos de la UNLP (Argentina).

"Esto es muy importante porque es un paso hacia la política de internacionalización del yuan que impulsa China", agregó.

"No es el fin de la guerra comercial porque no hay un compromiso de dar marcha atrás con las sanciones comerciales ya establecidas, sino disminuir y no establecer más", sostuvo el analista.

Ganan Trump y China, pierden las trasnacionales

"Tanto a EEUU como a China les conviene resolver la guerra comercial. Trump incluso dijo que planea visitar China en un futuro no muy distante", dijo Schulz en entrevista con Sputnik y radio M24.

"Trump por un lado obtiene algunas de sus demandas en relación a la compra china de productos agrícolas y por otro en un año electoral donde se juegan muchas cosas se muestra como un ganador que tuerce el brazo de China", consideró. "China también gana porque acerca posiciones con EEUU, empieza a resolver la guerra comercial", añadió. "El gran perdedor son los sectores globales, las trasnacionales, porque las que crecieron en EEUU y se deslocalizaron en China siguen con sus aranceles vigentes", destacó.

El experto también analizó la situación de los BRICS y de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Perú: el presidente Vizcarra se mantiene como principal figura

"Es probable que tangamos unos seis o siete partidos en el Congreso", consideró Torres.

La educación a través de las actividades lúdicas

Además en 'GPS Internacional', conversamos con el periodista Javier Torres acerca de la realidad política en Perú a pocos días de lasque tendrán lugar el 26 de enero. "Se ha producido un enfriamiento luego de la serie de hechos que ocurrieron el año pasado. No solo se produjo la disolución del Congreso sino que por el Lava Jato tuvimos el suicidio del expresidente Alan García", señaló Torres. "Estamos viviendo una situación muy particular. Por un lado tenemos un presidente que no tiene un Parlamento enfrente , que gobierna con decretos de urgencia, pero tampoco ha hecho un uso excesivo de estos decretos que le daban enorme poder", agregó. "Como los partidos que están compitiendo no están teniendo altas adhesiones, el presidente Vizcarra todavía se mantiene como la", subrayó el periodista.

En el cierre cultural, conocemos más sobre "El juego en la primera infancia" y "El teatro y el juego" que son talleres de verano que la organización El Abrojo está realizando en Uruguay. Conversamos sobre lo que significa la recreación en la formación de jóvenes y adultos con Libertad Piazza, referente de estos cursos.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.