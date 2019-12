Colombia: crece el progresismo frente a medidas impopulares

Reforma regresiva que agudiza las diferencias

"Colombia está viviendo unas semanas particulares, sui generis, porque desde hacía décadas que no se presentaban estas movilizaciones contra el modelo neoliberal fundamentalmente, por la asfixia económica y social que está padeciendo una mayoría de la sociedad colombiana", señaló Calderón, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

"Una serie de leyes, entre ellas la reforma tributaria, pretenden ampliar la brecha de pobreza y desigualdad que existe en Colombia", agregó.

"Es una reforma regresiva que básicamente le va a dar exenciones de impuestos a los poderosos, cerca de un punto del PIB, y le va a quitar a las familias con gravámenes del impuesto al valor agregado con productos de la canasta básica", sostuvo el analista.

El rol de los partidos, los sindicatos y los movimientos sociales

"El sindicalismo colombiano que está muy acotado por el neoliberalismo y aglutina solo al 4,5% de los trabajadores, hoy está acompañado de una masa de los trabajadores informales, de estudiantes, amas de casa, que están protestando y apoyando esta agenda de luchas y disputas", dijo Calderón en entrevista con Sputnik y radio M24.

EEUU: el juicio contra Trump y el nerviosismo del establishment

"El Partido de la U que dirige el expresidente Santos, el Partido Liberal y obviamente la bancada de oposición van a votar en contra, pero si Cambio Radical apoya van a hacer mayoría en favor de Duque", indicó Calderón. "El salario colombiano es de los más bajos de América Latina y vivir en las ciudades es costoso. Hoy hay una expresión de esa inconformidad que viene ligada al crecimiento de una expresión electoral del progresismo que viene desde la firma del acuerdo de paz del 2016", subrayó.

"Por otro lado tenemos ese fenómeno en EEUU que no se presentaba desde la campaña de 1948 cuando se presentó un candidato cuasi socialista y en este momento están entre los candidatos dos como Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Si Trump la cae mal al establishment, estos candidatos les causan pánico", consideró Gandásegui.

Montevideo de las Artes, una propuesta cultural para el verano uruguayo

Además en 'GPS Internacional', dialogamos con el sociólogo y analista político Marco Gandásegui acerca del proceso del juicio político que se ha iniciado contra el presidente de EEUU, Donald Trump. "Al establishment, al sector financiero que domina la economía norteamericana, desde antes que Trump fuera candidato republicano ya lo tenían entre ceja y ceja. Cuando ganó las primarias no sabían cómo hacer para bajarlo. Creían que con Hillary Clinton iban a ir seguro, pero se equivocaron", señaló Gandásegui. "Es probable que efectivamente el Senado no va a hacer nada para enjuiciar a Trump e incluso ya las encuestas nuevamente tienen muy nerviosos a los intereses financieros norteamericanos porque no tendría la mayoría, pero de acuerdo con las reglas del colegio electoral sí tiene los votos para ganar las elecciones de noviembre de 2020", añadió.

En el cierre cultural, conocemos más sobre la 8ª edición del Festival Montevideo de las Artes que se viene realizando de forma ininterrumpida en la capital uruguaya. Es una propuesta de teatro y cultura durante el verano en este país sudamericano. Conversamos con su coordinador, Carlos Viana.

