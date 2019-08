Polémicas negociaciones por Itaipú desatan crisis política en Paraguay

Venta directa en mercado brasileño: el punto de la discordia

"Itaipú produce energía eléctrica que abastece aproximadamente el 90% del consumo paraguayo y cerca del 15% del brasileño, es mucho dinero, y es por otra parte energía limpia que es lo que actualmente se propone para no contaminar el ambiente", señaló Casco.

"El debate en realidad se inició con la renuncia del entonces presidente de la Administración Nacional de Electricidad, el Ing. Pedro Ferreira. Gracias a esa renuncia pudimos conocer la existencia de un documento sobre el aprovechamiento de la energía de Itaipú que se había firmado el 24 de mayo de este año", indicó. "Un punto del documento le permitía a la ANDE vender directamente un bloque de energía de Itaipú en el mercado brasileño. Así figuraba en el original, pero después este punto fue retirado, incluso sin comunicarle a la gente de la ANDE. A alguien no le interesaba que la ANDE vendiera energía en el mercado brasileño. Y en ese trámite es que aparecieron implicados el vicepresidente de la República y su emisario directo", explicó el periodista.

Oposición paraguaya intentó promover juicio político a Abdo Benítez

Puerto Rico: continúan las protestas y aumenta la incertidumbre sobre la sucesión

"Entonces por el secretismo, la posible corrupción y el contenido pernicioso para los intereses paraguayos del documento, se produjo una fuerte reacción", comentó Casco. "Me llama muchísimo la atención que la fracción cartista llamada "Honor colorado" haya anunciado su decisión de juntarse con las demás fuerzas incluso las de oposición para llevar a juicio político al presidente y vicepresidente. Pero esta mañana esa fracción del Partido Colorado cambió su decisión radicalmente y cualquier que siga de cerca el asunto infiere que hubo un arreglo", añadió. "Con relación a Brasil hay un documento que hoy se dio a conocer que se llama "Acta bilateral" en el que se menciona que Paraguay decidió unilateralmente cancelar el documento, no dice también Brasil. Este documento no dice categóricamente que Brasil deja sin efecto el acta del 24 de mayo", dijo Casco en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en GPS Internacional, abordamos la situación política en Puerto Rico, donde continúan las repercusiones de las masivas protestas que desembocaron en la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Dialogamos con la dirigente política Wilma Reverón, del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de Puerto Rico. "Estamos en un momento de mucha incertidumbre. De no confirmarse a Pedro Pierluisi la semana que viene, podría quedarse Wanda Vázquez en el cargo hasta las próximas elecciones en 2020. El problema es que ella tiene mucha oposición en el pueblo porque como secretaria de Justicia se ha hecho de la vista larga de muchos casos de corrupción, de investigaciones que no hizo e incluso ella misma fue acusada por abuso de poder", sostuvo Reverón.

"Las protestas han seguido. El lunes hubo una protesta contra el nombramiento de Vázquez y este jueves había movilizaciones en el Capitolio en contra del nombramiento de Pierluisi. Y el viernes hay varias movilizaciones para lo que se llama conteo regresivo para despedir, por no decir otra palabra, a Ricardo Rosselló", agregó la dirigente.

Festival Internacional de Artes Escénicas en Uruguay

"Los jóvenes han despertado a una sed de conocimiento de las luchas históricas de Puerto Rico, de sus próceres. No creo que podamos decir que el 2020 el pueblo va a ser 90% independentistas, sabemos que estos procesos toman tiempo", consideró. "Una señal es que la única bandera que se utilizó durante las manifestaciones , que se calculan entre 500.000 y 1 millón de personas, fue la de Puerto Rico en sus distintas versiones y ni una sola presencia de la bandera de EEUU", destacó Reverón.

En el cierre cultural, nos adentramos en el Festival Internacional de Artes Escénicas que tendrá lugar del 13 al 24 de agosto en Uruguay. Habrá una variada programación de espectáculos de todas partes del mundo, con Francia como país invitado. Conversamos con el director del Instituto Nacional de Artes Escénicas de Uruguay, José Miguel Onaindia.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.