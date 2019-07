Puerto Rico: Renunció el gobernador, pero siguen los reclamos populares

Ricardo Roselló anunció su dimisión al cargo de gobernador de Puerto Rico, lo que ha obligado a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez – también del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) – a reemplazarlo. "Vázquez es bastante controversial. Ella es una continuidad de Rosselló y está involucrada en algunos escándalos de corrupción. No cuenta con legitimidad entre la gente y está enfrentada a Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado y del partido simultáneamente".

"Vázquez deberá permanecer en el cargo hasta noviembre de 2020, porque no está en nuestra Constitución la posibilidad de adelantar elecciones, a menos que ella nombre a un secretario de Estado y luego dimita. Se especula con que podría ser Rivera Schatz, la figura más legítima para el partido", explicó Melody Fonseca, catedrática del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

Sin embargo, Fonseca destacó que si bien la situación actual desencadenó una lucha de poder dentro del PNP, "el movimiento de protesta que surge es totalmente autónomo", encabezado por sindicatos, estudiantes, el movimiento de mujeres y celebridades de la isla. "Estas organizaciones fueron mínimas, es decir, lanzaron algunas convocatorias, y sectores diversos, en un proceso orgánico, se han ido sumando desde abajo. Todos estamos sorprendidos por lo masivo de las manifestaciones, que por lo general son poco concurridas", señaló la politóloga.

En ese sentido, Fonseca aseguró que el descontento popular no mermará y que la renuncia del Rosselló parece ser solo el inicio. "Un objetivo común después de las manifestaciones es auditar la deuda externa y rechazar a Vázquez y a Rivera Schatz. Se quiere a una figura de mayor consenso como secretario de Estado, sobre todo para asegurar una buena relación con EEUU, que debe enviar el dinero para la reconstrucción de los daños que dejó el huracán María".

"El gobernador debe tener cierta credibilidad porque la gente necesita tener un techo, estamos en temporada de huracanas nuevamente", concluyó.

España: Pedro Sánchez no tira la toalla y seguirá negociando

El presidente en funciones de España, Pedro Sánchez, fracasó en su segundo intento de formar gobierno tras las fallidas negociaciones con Unidas Podemos (UP). Por lo tanto, irá por una nueva posibilidad en septiembre. "Sánchez dijo que no tirará la toalla y que intentará algún tipo de acuerdo con UP o bien con el Partido Popular o con Ciudadanos. Han quedado muy mal las relaciones entre UP y el PSOE. Desde las elecciones de abril no está claro si Sánchez quiere una coalición o si quiere gobernar en solitario. La militancia del PSOE le ha dicho que no quiere pactos con la derecha. En los últimos días vimos un enfrentamiento entre el PSOE y UP por ver quién es el culpable de no haber llegado a un acuerdo", afirmó el periodista Agustín Fontenla, corresponsal desde España para el diario argentino Página/12.

De todos modos, Fontenla consideró que discurso vehemente de Albert Rivera contra Sánchez hace imposible un acuerdo entre ambos partidos. "Desde 2015, el establishment español ha hecho todo lo posible para que UP no ocupe cargos en el gobierno ni tenga influencia. Las grandes multinacionales y los bancos no quieren a UP en el consejo de ministro porque no quieren nuevos impuestos. Estos sectores se lo han hecho saber al PSOE y Sánchez reconoció la presión".

"Lo que sí estamos viendo en los últimos dos meses es que el establishment y los medios están presionando a Rivera para que pacte con Sánchez", dijo.

Por otro lado, dejó entrever la tensión entre el PSOE y UP por liderar las preferencias del electorado de centroizquierda. "La cuestión es que Sánchez sí tiene presiones, pero él quiere gobernar en solitario. Iglesias está reclamando la política laboral y de igualdad de género y la transición ecológica, temas claves de la próxima legislatura. ¿El PSOE le va a regalar esos temas a su contrincante de su misma esfera ideológica? Esa es la pregunta".

"España está en esta situación de inestabilidad desde hace tres años. Sánchez propuso una legislación para combatir la violencia machista. Hoy esa reforma está en el papel mientras las mujeres mueren en manos de sus parejas", citó como ejemplo Fontenla sobre la parálisis política que atraviesa España.

En el programa se informó a su vez acerca de la marcha en repudio al asesinato sistemático de líderes sociales en Colombia, que se realizará este viernes 26 de julio; el triple atentado en Kabul , capital de Afganistán, en el que murieron 13 personas y más de 40 resultaron heridas; y la readopción de la pena de muerte a nivel federal en EEUU.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.