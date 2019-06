Guatemala: "Jimmy Morales es un aprendizaje para América Latina sobre las falsas promesas de la anti política"

"El ambiente preelectoral en Guatemala realmente está bastante caldeado y con una sombra oscura que no solamente se da por la situación de fraude sino por la eliminación judicial de dos importantes candidatas. Una es Thelma Aldana, la exfiscal que protagonizó la causa judicial que sacó a Otto Pérez Molina quien fue el presidente de la extrema derecha hace tan solo cuatro años, y la otra Zury Ríos, la hija del ex dictador", indicó Calderón.

"El domingo no se va a conocer seguramente el nombre del presidente porque ninguno de los candidatos en ese panorama amplio va a lograr obtener la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta", agregó.

"Disputando los primeros lugares, por lo menos así se conoce por las encuestas, está Sandra Torres, ex esposa del expresidente Álvaro Colom, con un perfil socialdemócrata, crítico de las posiciones de ultraderecha y de la dictadura guatemalteca, e impulsó la CICIG que fue importante en penas contra la corrupción. Paradojalmente Torres fue acusada por la propia CICIG de haber recibido dineros del narcotráfico y otras actividades ilegales para su campaña", subrayó el analista. "Quien le sigue es Alejandro Giammattei , un hombre de la extrema derecha que fue director del sistema nacional penitenciario, fue candidato cuatro veces y representa un ala militarista de la política. Y en tercer lugar aparece la candidatura de un joven que se llama Roberto Arzú, hermano del presidente del Congreso, que todo indica que es el candidato del presidente Jimmy Morales", añadió Calderón.

"Lo de Jimmy Morales es un aprendizaje para toda América Latina porque llega como una promesa outsider, por fuera de la política, para suceder al exmilitar Otto Pérez Molina, cesado por actos de corrupción. Morales, de profesión humorista, hizo una candidatura con mucho dinero con la promesa de ser anti político y el resultado en estos cuatro años es que no es anti político sino parte de la vieja política y tampoco tiene capacidades de gestión", destacó.

"El balance es muy negativo porque la población hoy descree de alternativas políticas, hay una baja credibilidad en el sistema político, en el Estado y no es para menos", dijo Calderón en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', en el marco del Congreso Latinoamericano de Políticas Post-Penitenciarias que se realiza en Uruguay, dialogamos con Mariana Marulanda, ex coordinadora del Programa de Participación Ciudadana de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, Colombia. "Fue un ejercicio absolutamente enriquecedor. El intercambio de experiencias siempre será un ejercicio necesario en política pública. Aprendimos todos sobre lo que se está haciendo en el continente y además abrimos la imaginación que es importante en este tipo de políticas públicas que están tan crudas, porque no hay muchas experiencias post-penitenciarias en el mundo", señaló Marulanda. "Diría que Colombia tiene buenos ejercicios de reintegración, pero son todos en el marco de justicias transicionales, de desmovilización de ex combatientes, pero en términos de justicia ordinaria todavía estamos muy crudos, y esa es en general la realidad del continente con algunas excepciones como Uruguay", sostuvo.

"No hay mucha destinación de recursos. Nos ha faltado saber vender la política post-penitenciaria como una política necesaria para la convivencia y la seguridad ciudadana, para tener sociedades más pacíficas", añadió la especialista. Marulanda también hizo referencia a proyectos realizados en Colombia y a la experiencia en torno a la implementación de los acuerdos de paz.

En el cierre, palpitamos el inicio del torneo de selecciones de fútbol más antiguo del mundo, la Copa América, que contará con la participación de las diez selecciones del continente más Japón y Qatar como invitados especiales. El periodista deportivo Sebastián Sánchez analizó los favoritos, las posibles sorpresas y las nuevas reglas que van a regir en el campo de juego.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.