Opinión: "La Operación Lava Jato está totalmente desmoralizada y perdió su capacidad para continuar"

"Respecto de la realidad de Brasil y la Operación Lava Jato siempre he tratado de caracterizar lo que estaba pasando no solamente como una investigación de corrupción, sino que en verdad era una articulación o coordinación que tenía intereses políticos. Lo que sucedió con la denuncia de la página web The Intercept no solamente confirma lo que eran sospechas, que más temprano que tarde teníamos la convicción que serían reveladas, sino también una verdadera conspiración que tiene una dimensión extremadamente importante", señaló Miola.

"No se trata únicamente de una persecución política al expresidente Lula, sino de un ataque al estado de derecho y la democracia en Brasil. Es todo muy grave. Los procuradores no contestan, no cuestionan las informaciones reveladas y se dedican solamente a atacar la ilegalidad de la producción de las pruebas, que es un tema secundario", agregó.

"No estamos delante de una investigación de corrupción sino de una organización que provocó una brutal conspiración en Brasil con fines políticos-partidarios", consideró el analista.

"Lo que desde mi punto de vista es algo muy preocupante, incluso irónico, es que el exjuez Sergio Moro sigue todavía en su función de ministro de Justicia, que tiene bajo su control directamente a la Policía Federal, que corresponde a la Policía Judicial de Brasil y que se relaciona con todo el sistema judicial nacional", indicó Miola. "La Operación Lava Jato está totalmente desmoralizada, perdió su capacidad moral de continuar y no creo que pueda seguir de aquí para adelante. El gran tema es, con las revelaciones que se conocen, cuál es el impacto respecto a los procesos que estarían contaminados por la interferencia directa del juez Moro y del procurador Dallagnol sobre estos procesos", subrayó.

"Estamos en una situación totalmente imponderable. De todo el material que fue obtenido por la página The Intercept solo cerca del 1% fue revelado, por lo tanto, hay que imaginarse cuando surgirán las otras informaciones, diálogos y mensajes", dijo Miola en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', la economista Marivilia Carrasco analizó las recientes negociaciones entre México y EEUU, que abordaron asuntos vinculados al comercio y la migración.

"La negociación en parte se explica por esa sorpresa, esa premura de tiempo para tratar de evitar ese arancel de 5% de todas las exportaciones de México a EEUU que tendría consecuencias adversas tanto para uno como para otro, aunque, sin embargo, no es insuperable lo que podría ocurrir", sostuvo Carrasco.

"La aceptación de México casi no se puede considerar un triunfo con excepción de que el 10 de junio habrían entrado a operar estos aranceles con consecuencias inmediatas de un desempleo muy fuerte, de cerca de un millón de desempleados, y para EEUU un efecto inflacionario y contrario a los intereses de las grandes empresas sobre todo automotrices que operan en México", agregó. "Hay países centroamericanos que no entraron en esta negociación para nada. Ciertamente el Gobierno mexicano ha tratado de llevar a la mesa de negociación acuerdos de fondo que incluyan la recuperación económica de los países centroamericanos y ayuda para que México pueda tener programas de empleo productivo y resolver problemas urgentes. Pero esa no es la actitud que tiene el Gobierno de EEUU", destacó la economista mexicana.

"Este acuerdo se inscribe en una crisis enorme de la globalización. Desafortunadamente se ha llegado a acuerdos que son efímeros y no resuelven en lo fundamental la causa que ha originado el actual conflicto, tanto económico, comercial como de migración", dijo Carrasco.

En el cierre cultural, conocemos más sobre una muestra co-organizada por la comunidad armenia en el Uruguay y el Ministerio de Educación y Cultura de este país que pone la mirada sobre la mujer armenia desde el Río de la Plata. Dialogamos con la artista Lala Keuylian.

