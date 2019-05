Bolivia: se fortalece Evo Morales en la carrera por su reelección

"La presencia de Almagro de la OEA ha causado mucho impacto. No solamente se ha reunido con el presidente de la República, sino que ha visitado la región del Chapare donde están las bases sociales más importantes del MAS. En ese sentido ha sido un respaldo prácticamente a la gestión de Evo Morales y ha señalado que tiene derecho a ser candidato", señaló Paz Rada.

"Ha sido un fiasco para la oposición la presencia de Almagro en Bolivia", agregó.

"La candidatura de Evo Morales prácticamente no tiene oposición fuerte. Hay varios candidatos de oposición que no han mostrado una musculatura suficiente para enfrentar a un proyecto exitoso en lo económico, en lo social y lo político. Sin embargo, no se descarta que haya campañas fundadas en rumores y mentiras", advirtió el analista.

"En los últimos años hubo acercamientos del gobierno de Morales que se han manifestado en una serie de concesiones que ha dado a los empresarios para que tengan niveles como hasta ahora de importante ganancia por la situación exitosa del modelo económico boliviano", subrayó Paz Rada. "Los sectores conservadores y de la derecha neoliberal tienen una apuesta a favor de Carlos Mesa al que consideran el candidato que puede hacer frente a Evo Morales", añadió.

"Se ha intentado a través de las redes comparar a Bolivia con Venezuela, pero también ha sido muy clara la posición del gobierno de respaldo total con el gobierno de Maduro ante la agresión del imperialismo norteamericano. Creo que en la gran mayoría de la población esto no tiene un efecto muy fuerte", dijo Paz Rada en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', a propósito de los 70 años de la admisión de Israel en la ONU, nos adentramos en la actualidad de ese país junto a Julián Schvindlerman, escritor y analista político especializado en Medio Oriente. "Fue un proceso complicado para Israel porque a diferencia de otras naciones en las que solamente es un trámite administrativo, donde el Consejo de Seguridad recomienda a la Asamblea General y se aprueba, las naciones árabes, que acababan de hacer una guerra contra Israel y habían perdido, buscaban aniquilarla diplomáticamente en la ONU", señaló Schvindlerman. "Con Naciones Unidas hay una crisis histórica. Si uno se fija cuándo la ONU votó a favor de los intereses de Israel a lo largo de la historia solo se puede encontrar la resolución 181 de la Asamblea General de 1947, la admisión que fue difícil y en 1991 cuando se repele una declaración anterior que era la del sionismo como una forma de racismo", agregó. "El caso de UNESCO es muy emblemático porque parece ser una institución de la ONU que está en guerra contra la historia judía, declarando que los judíos no tienen nada que ver con Jerusalén, que el Muro de los Lamentos es un sitio árabe y cosas por el estilo", subrayó el analista.

"Uno de los grandes logros de Netanyahu es que se le atribuye haber sido quien supo generar lazos realmente muy sólidos con Rusia y con EEUU, porque con Obama no fue exactamente muy buena, de abrirse al mundo árabe sunní, de acercarse a América Latina tras años de presencia muy fuerte de Irán y de tener buenos lazos con países de Europa Oriental", consideró Schvindlerman.

En el cierre cultural, conocemos más sobre una nueva producción del cine argentino, en este caso una serie sobre el Prócer oriental José Gervasio Artigas realizado por la productora Tres Mares desde la provincia de Santa Fe. Conversamos con su director, Mauricio Minotti.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.