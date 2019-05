¿Un revés histórico del FMI en Honduras?

"El pueblo de Honduras en la calle logró, con la sumatoria de los estudiantes, sectores sociales y campesinos que acuerpamos a los maestros y trabajadores de salud, parar este decreto", sostuvo Torres.

"El ambiente para que estas protestas por este paquete impuesto por el FMI llegaran a tal nivel es porque en Honduras en los últimos dos meses todos los viernes se había estado realizando una movilización en contra de la corrupción en el país", añadió.

"Ahora la gente ve que el gobierno retrocedió entonces el pliego de peticiones se está extendiendo. Por ejemplo, hace dos años se privatizó el servicio de energía eléctrica y ahora se está pidiendo que se retroceda también", indicó el dirigente.

"Las centrales sindicales que se sumaron al gobierno para aprobar este paquete del FMI también tuvieron que retroceder junto con el gobierno y ahora hay un sentimiento en el país de que estas centrales no necesariamente representan los intereses de los trabajadores sino de esa cúpula que las dirige", subrayó Torres. "En los últimos diez años desde el golpe de estado, Honduras ha aumentado en 600% su presupuesto de defensa y en 300% el de seguridad, pero ha reducido en un 40% el de salud y un 50% el de educación. Esa lógica de querer seguirle sacando plata a la salud y la educación para dársela a las fuerzas armadas es un detonante por el que la gente sale a las calles", agregó.

"Este retroceso es realmente importante e histórico en Honduras porque ha sido uno de los países más obedientes a las políticas neoliberales del FMI", dijo Torres en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en GPS Internacional, conversamos con la senadora Ana Surra de la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) acerca de las distintas instancias electorales y la situación del proceso independentista. "Somos la primera fuerza indiscutida en Cataluña. La mayoría absoluta la tiene la gente que desea un derecho a decidir y la autodeterminación de nuestro país", señaló Surra. "El proceso está en tramitación y nuestros compañeros están en prisión preventiva, lo que es una aberración judicial. Se está judicializando lo político, porque están acusados por poner las urnas para votar aquel primero de octubre", consideró. "No hay un sentimiento anti europeo, sino anti las instituciones europeas que no tienen en cuenta lo que pasa en Cataluña, que no se han pronunciado después de los golpes del primero de octubre, ni por nada. Entonces la gente manifiesta pacíficamente su rebeldía con el silbato, nunca se dice que en el minuto 17:14 en todos los partidos del Barcelona se grita por la independencia", sostuvo la senadora catalana. "Es una vergüenza que el gobierno de España tenga este ministro de Relaciones Exteriores y esté apoyando un golpe provocado por los EEUU para desestabilizar un país latinoamericano", dijo sobre la situación en Venezuela.

"El gobierno español apoya ese golpe de Estado y nos ataca a nosotros de golpistas cuando queremos una definición por las urnas de nuestro derecho de autodeterminación y no queremos injerencia extranjera como tampoco queremos que haya en Venezuela", destacó Surra.

En el cierre cultural, conocemos más sobre una nueva exposición del Museo de Arte Precolombino e Indígena del Uruguay (MAPI) que busca desenmascarar el pasado y presente de diversas tribus de la Amazonía a través de una muestra de máscaras tradicionales. Entrevistamos al coordinador de exposiciones del museo, Luis Bergatta.

