Opinión: "Las estructuras y organismos del siglo XX ya son hoy papel mojado"

"Es evidente que todas las estructuras y organismos que se han creado pos Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría ya son hoy papel mojado porque las realidades geopolíticas son distintas", consideró Pereyra Mele.

"La caída de los acuerdos firmados durante los últimos momentos de lo que era la Unión Soviética hoy en día ya carecen de valor y todo esto se enmarca además en el crecimiento de potencias que no estaban en la lista de los que podía alcanzar esos niveles como China", agregó.

"Por supuesto que no se puede dejar de lado a la India, a Irán y las nuevas estructuras regionales que juegan influencia. Otro país que tiende a crecer fuertemente es Corea del Sur que luego de los acuerdos con el Norte se va a incorporar más temprano que tarde a los grandes jugadores globales", sostuvo el analista.

Más información: El G7 y los BRICS se enzarzan en una pelea mortal

"Egipto no va a participar de la creación de esa especie de "OTAN árabe" bajo tutela de EEUU, lo cual es un golpe casi de muerte a esa estructura, porque si no participa Egipto a Arabia Saudí no le alcanza para ser el hegemón de ese grupo", subrayó Pereyra Mele. "Europa es un gigante económico y un enano político. Su política exterior fue determinada siempre por EEUU y fue a la zaga de las proyecciones geopolíticas norteamericanas. Todo eso se viene rompiendo y debemos recordar que prácticamente el G7 ha dejado de existir y ha sido por el principal socio que es EEUU", añadió.

"Este mundo que hoy vivimos no tiene absolutamente nada que ver ni se lo puede medir o analizar con conceptos de principios del siglo XXI y mucho menos de la década del '90", dijo Pereyra Mele en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', nos adentramos en los temas que se trataron durante la VI Conferencia Global sobre Agricultura Familiar en el marco del Foro Rural Mundial que tuvo lugar en la ciudad española de Bilbao durante el mes de marzo. "En el evento se congregaron organizaciones de productores familiares de carácter nacional o regional. Es parte del proceso preparatorio del lanzamiento de la Década de la Agricultura Familiar que será en mayo en Roma por parte de FAO y el FIDA que Naciones Unidas indicó como responsables de instrumentarlo", explicó Fernando López, directivo de la Comisión de Fomento Rural de Uruguay. "Hay temas como el acceso a la tierra, las oportunidades para los jóvenes y el derecho de las mujeres en el medio rural, la formación y capacitación no solo productiva sino para incidencia política y la necesidad que los países implementen políticas públicas a favor de la agricultura familiar", agregó.

"Esto sirve para visibilizar el aporte que hace la agricultura familiar a la producción sostenible y a la soberanía alimentaria en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", dijo López.

En el cierre, repasamos el diálogo con el historiador argentino Aldo Duzdevich, exmilitante del grupo Montoneros durante la década del '70, que es el autor del libro "Salvados por Francisco" y con el diseñador gráfico y fotógrafo uruguayo Alejandro Sequeira acerca de su nuevo trabajo "Hierbas: medicinales y aromáticas del Uruguay".

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.