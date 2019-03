El FMI en Ecuador: "Se busca implementar reformas estructurales neoliberales"

"El FMI ha retornado a la región, no solo a Argentina y Ecuador, también estuvo por Jamaica y Haití hace pocos años y lo que vemos es definitivamente el reflejo de este giro hacia la política neoliberal en el manejo económico y que sin ninguna duda está totalmente vinculada con una agenda geopolítica de retorno a Washington", señaló Arauz, exministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano de Ecuador.

Tema relacionado: Ecuador recibirá más de $10.000 millones de crédito de organismos internacionales

"Sorprendentemente la economía ecuatoriana está con niveles de crecimiento modesto, pero con una situación social que lentamente se va perjudicando con aumento de la pobreza desde el inicio del gobierno de Moreno de más o menos medio millón de personas, lo que es un importante retroceso", añadió.

© REUTERS / Arnd Wiegmann La jefa del FMI apoya las reformas económicas de Ecuador

"Pero en ningún caso se podría decir que la economía ecuatoriana esté en una situación de crisis o de necesidad urgente de financiamiento con el FMI. El nivel de endeudamiento de la economía ecuatoriana sigue siendo relativamente bajo y la situación del PIB es positiva", subrayó el economista. "La razón de que el FMI se presente en Ecuador no es para paliar una crisis, sino que en esta ocasión la intención del gobierno es dejar un plan de mediano y largo plazo en donde se vayan implementado reformas estructurales de orientación neoliberal", sostuvo Arauz.

"En los últimos meses sobre todo hemos visto una gran cantidad de despidos en el sector público en todos los ámbitos, en educación, salud, y en otras instancias, que efectivamente están aumentando el nivel de conflictividad social", advirtió.

"El Ecuador ha tenido tradicionalmente una postura de no intervención en asuntos externos, que está cristalizado en su Constitución. Lo que vemos ahora es una especie de desviación del postulado constitucional respecto a la política exterior y eso nos ha sorprendido a todos", dijo Arauz en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', conversamos con Julia Perié, parlamentaria argentina del Mercosur, que participó de la reciente sesión de EuroLat en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. "Por lo que sucede en Venezuela hicimos un llamado al diálogo y a la paz, una convocatoria a la no injerencia extranjera ante la gravedad de lo que está pasando y a que todas las partes inicien a la brevedad este dialogo", comentó Perié. Sobre las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, la parlamentaria sostuvo que "el tema salió, pero no se debatió en profundidad, aunque sí se exhibieron algunos comentarios sobre las negociaciones y sobre en qué instancia estamos, pero no más que eso".

Tema relacionado: Asamblea parlamentaria EuroLat inicia reunión en Bolivia

"Existe el desafío de que haya elecciones claras y transparentes. En Argentina hay una situación rara con respecto a la cuestión eleccionaria. El gobierno está perdiendo credibilidad constantemente y lanzan algunos manotazos de ahogados que tienen que ver con ir modificando manera de elegir", advirtió Perié.

En el cierre cultural, en el marco del Ciclo EllaZ que se realizará en Montevideo, dialogamos con dos destacadas artistas de la música latinoamericana: la referente del Bossa Nova de Brasil, María Creuza, y la cantante popular uruguaya Cristina Fernández, que compartieron además sus reflexiones sobre el mes de la Mujer.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.