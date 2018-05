Opinión: "América Latina no cree en las sanciones de Washington contra Venezuela"

"El problema es qué va a pasar ahora. Si el gobierno que recomienza podrá tener la capacidad de superar lo que es esta gravísima crisis económica, financiera y social que sufre Venezuela y de poner en marcha un proceso de diálogo en pos de la convivencia", sostuvo Aharonián.

"El terrorismo mediático de los medios hegemónicos sigue fuerte. El domingo a media tarde un titular del diario Clarín de Buenos Aires decía que la abstención era del 90%. O sea que las fake news en este mundo de posverdad inundan y crean imaginarios colectivos", agregó.

"Venezuela no ha conseguido la soberanía alimentaria y casi todos los alimentos que consume son importados. 30 toneladas de comida fueron bloqueadas la semana previa a las elecciones por el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia", subrayó Aharonián.

"Se ha demostrado una incapacidad política total de la oposición de tener un proyecto alternativo al bolivariano. No hubo ninguna propuesta de ideas, sino que la propuesta que llevó Henri Falcón, el principal candidato de la oposición, era la dolarización y entrega de los recursos naturales del país a los capitales trasnacionales", señaló el periodista.

"Creo que el libreto de la oposición venezolana lo siguen haciendo en Washington y mientras no tengan un proyecto propio para salir de esta crisis económica el gobierno solo no lo podrá hacer porque no domina las actividades económicas dentro del país", añadió.

"Hay un descreimiento en América Latina sobre las sanciones que quiere imponer EEUU a Venezuela y al querer dejar sin petróleo a los países del Caribe éstos tampoco están muy contentos con esa maniobra", dijo Aharonián en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', dialogamos con el analista geopolítico Diego Pappalardo sobre las consecuencias de la retirada de EEUU del acuerdo nuclear con Irán. "Creo que los europeos van a continuar con su buena relación con Irán porque los intereses sionistas no afectan la geopolítica de sus capitalistas. Por más teatralidad de Trump o profundización de las sanciones económicas, creo que no va a funcionar en esta oportunidad la estrategia de aislamiento que se pergeñó en la década del 80", subrayó el analista.

"Hay que tener en cuenta también el papel de intermediación de China que está instando a los gobiernos europeos para que mantengan la relación con Irán", agregó Pappalardo.

En el cierre cultural, conocemos más sobre el Candombe Beat de la mano del periodista e historiador uruguayo Nelson Caula, quien nos presentó su libro que recorre distintas épocas y artistas que marcaron no solo la música sino la propia historia de un país.

