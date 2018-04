Argentina sigue las agendas del Comando Sur y la DEA pero las inversiones no llegan

'GPS Internacional' consultó al profesor e investigador Luciano Anzelini, ex director general de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa de Argentina.

"El gobierno argentino ha planteado su alineamiento con el gobierno de EEUU. El presidente lo ha puesto en claro en oportunidad de la Cumbre de las Américas", sostuvo Anzelini.

"Inclusive, un dato tal vez no tan conocido pero importante mencionar, como parte de su agenda de actividades, el presidente Macri se encontró con el senador Marco Rubio que es uno de los mayores impulsores para que Argentina se pliegue a la lucha contra el terrorismo global", agregó.

"Si a esto se suma la posibilidad de la realización de un ejercicio el 2 y 3 de mayo en alguna provincia del Litoral argentino en el marco de la iniciativa contra la proliferación y en un contexto como es el de la guerra de Siria, entonces me parece que tenemos un conjunto de elementos a considerar en cualquier análisis de la política exterior argentina", consideró. "Aparentemente según la información que ha trascendido no sería un ejercicio de adiestramiento operativo, es decir, no implicaría el despliegue de tropas. El objetivo del ejercicio sería la simulación de un traslado de armamento de destrucción masiva y armamento químico", añadió.

"Hay una postura bastante ingenua del gobierno argentino que presupone que tras este alineamiento irrestricto en materia de seguridad y defensa, es decir, de seguir los lineamientos fundamentalmente del Comando Sur y la DEA, entonces van a venir las inversiones que se vienen postergando. Y nosotros sabemos que eso ha sido una falacia", dijo Anzelini en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en 'GPS Internacional', compartimos una nueva columna sobre integración regional a cargo de Rafael Reis, Secretario de Comunicación del Parlamento del Mercosur. En esta oportunidad desarrolló todo lo relacionado a lo que fue la más reciente Asamblea de los parlamentarios de EUROLAT. "Uno de los temas que se habló tuvo que ver con la pesca ilegal, que atañe directamente a países como Uruguay, que vio aumentada su plataforma marítima y tiene que preocuparse por uno de los asuntos que afecta no solamente a su economía sino también a la de otros países de América Latina y Europa", destacó Reis. "En la agenda bilateral uno de los temas más importantes fue el de las negociaciones entre Unión Europea y Mercosur. Acá se hizo especial énfasis en lo que tiene que ver con la participación de la sociedad civil y en la supervisión de estas negociaciones", agregó.

"A nivel del Mercosur tenemos la suspensión de Venezuela pero los parlamentarios venezolanos siguen asistiendo al Parlamento del Mercosur y a otros parlamentos regionales porque estos espacios son de los pocos donde se puede instar un dialogo entre gobierno y oposición. En EUROLAT se trató este tema como urgente y no se llegó a una resolución, pero sí el enfoque principal ha sido crisis humanitaria y las migraciones", dijo Reis.

