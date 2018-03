Opinión: "Hoy cualquier acuerdo con la UE es malo para el Mercosur"

"Ningún acuerdo es bueno ni malo por sí mismo. El punto es que según están planteadas ahora las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, no hay dudas de que cualquier resultado que se alcance va a ser perjudicial para la región. Los países desarrollados siguen insistiendo en que los países en desarrollo abran sus fronteras, destruyan sus industrias, pierdan su jurisdicción y acepten todas las normas que ellos quieren, y a cambio no dan prácticamente nada", enfatizó Taiana. Es importante subrayar que el problema no se ciñe meramente al "comercio de bienes" sino también a las "leyes de propiedad intelectual", y concesiones en términos de "jurisdicción para la solución de controversias internacionales".

En resumen, "son una serie de elementos que hacen que ese acuerdo sea nocivo para la región".

¿El neoliberalismo llegó para quedarse? Para Taiana, América Latina es "un territorio en disputa. Asistimos a una contraofensiva neoliberal, resistida por fuerzas transformadoras, entre las que destaco el Frente Guasú en Paraguay, la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en México y la fuerza de Luis Inacio Lula Da Silva en Brasil". El excanciller informó sobre diversos actos de apoyo a Lula que tendrán lugar en los próximos días.

En el plano global, Taiana habló de la actual política norteamericana. "Hay una especie de repliegue hacia adentro", describió.

"Estados Unidos con Donald Trump se ha vuelto proteccionista pero esa política la aplica para sí, no para el resto de los países. Y también es anti-multilateralista, y eso quedó expresado con su salida del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, los Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, de la UNESCO, y de los acuerdos comerciales, donde está poniendo barreras. Quieren desarmar cualquier organismo que le imponga alguna norma a ellos".

© REUTERS/ Marco Bello Gobierno de Venezuela asegura que las sanciones de EEUU no detendrán evolución del petro

En el programa se informó a su vez sobre la declaración del presidente Nicolás Maduro que calificó de "persecución ilegítima e inmoral" la Orden Ejecutiva que emitió Donald Trump contra la criptomoneda venezolana . También se comentó la renuncia del independentista Jordi Sánchez para presidir la Generalitat catalana; la detención del expresidente francés Nicolás Sarkozy para ser interrogado sobre la causa que investiga supuestas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral del año 2007; y la decisión de EEUU de suspender momentáneamente el plan de paz que impulsa entre Israel y Palestina.

