Lo más destacado del 2017 en América Latina y el resto del mundo

"El primer gran punto que podemos comentar es la lenta recuperación de las economías de la región, sobre todo a partir del aumento de los precios de algunos commodities", dijo el economista Luciano Wexell, de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (Unila), consultado sobre los tres hitos de América Latina. "Este leve crecimiento no se da con base en políticas públicas de ampliación del salario o incorporación del mercado interno sino con base en el alza del precio de los productos básicos de exportación", agregó.

"Del punto de vista político el año 2017 significó, sobre todo en el caso de los países pivote de la región como Argentina y Brasil, el fortalecimiento de la acción ultraliberal. Si en los años '90 eran gobiernos neoliberales, ahora son ultraliberales con tonos de venganza", apuntó el analista.

© AP Photo/ Elizabeth Dalziel Caracas: China y Venezuela tienen una relación resiliente

"Se ha paralizado la agenda del Mercosur y se ha trabajado para aislar a Venezuela del bloque. También se ha utilizado a la OEA para presionar políticamente al gobierno de Caracas", añadió. "Yo llamaría la atención además por la presencia china en la región. En el año 2017 se ha consolidado esta presencia no solamente desde el punto de vista del comercio sino de capitales extranjeros que realizan inversiones", sostuvo el economista brasileño. "Esto ha generado resultados positivos sin dudas como es el financiamiento de nuestras economías a partir de las exportaciones. Pero tiene impactos negativos también para economías no industrializadas porque acaba representando la imposibilidad de desarrollar internamente las fuerzas productivas", dijo Wexell en entrevista con Sputnik y Radio Uruguay.

Por su parte Gabriel Merino, docente e investigador de la Universidad de la Plata, compartió su opinión sobre las tres principales noticias del 2017 a nivel internacional.

"La asunción de Trump en Estados Unidos refuerza una mirada estratégica antiglobalista. Considera que hay que reforzar el polo de poder anglo-americano y la centralidad de Estados Unidos por sobre las instituciones multilaterales occidentales", señaló el analista.

"Trump expresa a poderes económicos retrasados, como el complejo sidero-metalúrgico de Estados Unidos; no expresa a las grandes trasnacionales tecnológicas como Apple, etc., que son más los globalistas. No busca competir económicamente sino condicionar por el lado político y militar a sus aliados", agregó. "En segundo lugar el fin de la guerra en Siria con un triunfo importante de Bashar al Asad pero también de Rusia, Irán y una alianza que se vio ganadora y terminó de consolidar una influencia central en Medio Oriente", sostuvo. "Hay que ver qué pasa con la transición en Siria, si habrá llamado a elecciones, la reconstrucción del sistema político y de la infraestructura económico-social tras la guerra devastadora y qué actores participarán de esa reconstrucción", añadió. "En tercer lugar creo que está el Congreso del Partido Comunista de China y la reelección de Xi Jinping como principal figura política de esta potencia emergente", destacó el analista argentino.

"Se propuso avanzar con la nueva Ruta de la Seda para la construcción de un poder euroasiático que consolide el ascenso del país y una impronta muy fuerte en cuanto a avanzar en la influencia en América Latina y el reforzamiento del modelo político-económico chino", dijo Merino en entrevista con GPS Internacional.

En el cierre, conocemos más sobre la movida "efecto pedal" que se enmarca en el proyecto cultural Efecto Cine que se desarrolla en Uruguay, en donde los espectadores proporcionan la energía necesaria para la proyección desde bicicletas. Conversamos con Diego Parodi, integrante del proyecto Efecto Cine.

Y como en cada programa el repaso de las noticias destacadas de América Latina y un informe sobre el panorama mundial.