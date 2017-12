Asia: en 2018 competirán varias Rutas de la Seda

"Desde un punto de vista económico se han mantenido en buenos niveles de crecimiento. China estuvo entre el 6 y el 7%. Para India, Corea y Japón, hubo variaciones, pero los valores han sido buenos, y el Sureste también crece en un promedio del 5%. En términos muy generales se puede decir que los principales actores y grupos se han desempeñado bien", aseguró Carlos Moneta, doctor en Relaciones Internacionales y en Ciencias Sociales, docente en la Universidad Nacional de Tres de Febrero. No obstante, la región no estuvo exenta de rispideces en el plano político y geoestratégico.

Moneta se refirió a un importante cambio registrado en China con la consolidación de Xi Jinping como líder.

"Hay un punto de quiebre en la política exterior. Se pasa de la estrategia de Deng Xiaoping de esconder la cabeza, a la actual de mostrar a una China pujante y poderosa, con un nuevo rol internacional, con una presencia más afirmativa en distintos escenarios. La punta de lanza es el proyecto de la Ruta de la Seda. A través de él, se propone asegurar y promover el comercio, pero también aseguran que va a contribuir a la gobernabilidad mundial y a la formación de un nuevo orden".

El escenario se torna aún más complejo al observar que "no hay una sola Ruta de la Seda sino varias": Corea del Sur también tiene su ruta de la seda express, Japón e India que han avanzado los diálogos entre los primeros ministros Shinzo Abe y Narendra Modi y hay varios casos más".

Para finalizar, el especialista se refirió a la importancia de los lazos de Asia con países como Argentina, Brasil, Perú y Chile que quieren ingresar al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. "Eso es fundamental porque ingresar allí significaría para el sector público y privado entrar a un mundo del conocimiento que carecemos completamente".

En 'Voces del Mundo' se entrevistó además al historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y McGill University, Canadá, Javier Buenrostro quien se refirió a la Ley de Seguridad Interior promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, por la que otorgarían mayores licencias a las Fuerzas Armadas. "En 2006 Felipe Calderón decidió empezar una guerra contra el narcotráfico y sacó al Ejército a las calles para combatirlo. A partir de ahí los militares hicieron tareas de policía con un rol supuestamente restringido que sería el combate al narcotráfico. Pasaron diez años y el narcotráfico sigue siendo una fuerza económica y de facto en el país, y la justicia no ha llegado", dijo Buenrostro, quien también señaló las ambigüedades y vacíos teóricos del texto promovido por Peña Nieto: "Hay una ambigüedad jurídica porque no se diferencia cuál es la seguridad nacional y cuál es la seguridad interior. Y la norma también dice que el Ejercito no será utilizado para reprimir protestas sociales pacificas o no violentas pero el problema es quién determina que es pacífico. Es una ambigüedad que está presente en esta ley que se ha sancionado".

En términos comparativos, Buenrostro estimó que se trata de una "tendencia mundial" y no específica de México.

"En Estados Unidos y Francia hubo situaciones similares donde el adversario es difuso y la ley puede servir para restricciones a otros ciudadanos, como migrantes, disidentes políticos, etc. Me parece una tendencia mundial. En nuestros días un gobierno militar no tiene lugar en nuestras llamadas democracias, pero están ampliando el marco jurídico de la incidencia de las fuerzas militares en seguridad interior y contra sus propios ciudadanos. Estamos caminando hacia democracias autoritarias", sintetizó el historiador mexicano.

En el programa se informó además sobre el indulto que le otorgó el primer mandatario de Perú Pedro Pablo Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori (1990-200), condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y, en simultáneo, que el Congreso no aprobó el juicio político contra PPK. También se habló de la decisión de Guatemala de trasladar, al igual que Estados Unidos, su embajada en Israel a Jerusalén, y la decisión de Netanyahu de retirarse de la UNESCO , órgano especializado en temas culturales de la ONU.

