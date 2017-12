Dificultades económicas en Venezuela llegan al plato navideño

"En diciembre uno decía: "¿De nuevo hallaca?", porque se comían hasta el cansancio, desayuno, almuerzo, cena, todo era hallaca, pero este año no me he comido ni una, es la primera vez en 32 años que en mi familia no hicimos hallaca, no hemos podido comprar carne, y en los lugares en los que la están vendiendo es muy costosa, de verdad no nos alcanza", dijo a Arnaldo Valdéz, habitante de la capital.

La hallaca es un bollo de harina de maíz envuelto en hoja de plátano y relleno con un guiso mixto de carne de res, pollo y carne de cerdo, además de uvas pasas, aceitunas, alcaparras y otros complementos que varían de acuerdo con la región de Venezuela a la que pertenezca la familia.

Pero en este mes de diciembre la carne de res y el pollo están prácticamente ausentes: un recorrido hecho por la agencia por varias carnicerías de la capital corroboró que la mayoría de las vitrinas estaban vacías, y en algunos casos con largas filas a sus puertas.

"Estuve más de cuatro horas en una cola para poder comprar más barato dos kilos de carne y un pollo; la carne a 220.000 (2,2 dólares) el kilo y el pollo entero a 110.000 el kilo (1,2 dólares en el mercado negro); con eso se pueden hacer unas 10 hallacas sin cerdo", dijo la caraqueña María Espino.

En Venezuela, un trabajador con salario mínimo cobra 456.547 bolívares (153 dólares a tasa oficial y 4,6 en el mercado negro).

La escasez de carne comenzó a mediados de noviembre cuando el Gobierno anunció que las carnicerías no podrían aumentar los precios.

"Mientras todo sube, le exigen a los carniceros no aumentar y vender por debajo del precio; así no podemos, las cuentas, pago de local, de trabajadores, entre otros gastos, no nos dan con los precios que ellos decidieron fijar, entonces no puedo vender carne; para mí también han sido unas Navidades pésimas, porque esta era la fecha en la que más vendía", dijo un carnicero del oeste de Caracas que prefirió no ser identificado.

Adquirir harina de maíz, principal ingrediente para las hallacas, se ha convertido en una gran faena para sus consumidores, quienes deben hacer largas colas o comprarlas en sobreprecio a los denominados "bachaqueros", donde supera los 100.000 bolívares por kilo, equivalente a un dólar.

Por otra parte, a esto se le suma la escasez de harina de trigo panadera, y los elevados precios de los ingredientes del "pan de jamón", otra de las tradiciones del plato navideño venezolano, cuyo costo está cercano a los 500.000 (cinco dólares).

"Este año yo pondré en mi mesa solo la hallaca y una ensalada de gallina, con la mayonesa hecha en casa, porque el precio de la envasada es incomparable", dijo Antonio Bermúdez.

© REUTERS/ Carlos Eduardo Ramirez Flujo migratorio en frontera colombo-venezolana crece 7% por Navidad y Año Nuevo

La caída de los precios del crudo ha impactado en la economía de este país sudamericano, pues el 96 por ciento de sus ingresos en divisas dependen de este hidrocarburo, lo que ha provocado una reducción del presupuesto para las importaciones de alimentos, medicinas y autopartes.

Además, mientras la oposición venezolana atribuye las dificultades a las políticas Gobierno, este asegura que hace frente a una "guerra económica" impulsada por sectores internos y externos.

La administración de Nicolás Maduro sostiene que los sectores productivos del país se han aliado para incrementar el costo de la vida y generar malestar en la población, como parte de un manual de ataque no convencional de EEUU para desestabilizar al Gobierno.