Nosotros recordamos: alerta mundial ante ignorancia sobre el Holocausto

En el campo de concentración de Auschwitz, la Alemania nazi asesinó durante la Segunda Guerra Mundial entre 1,1 millón y 1,5 millón de personas, en su mayoría judías.

Este 27 de enero —fecha que recuerda la liberación del campo por parte del Ejército Soviético en 1945— se repitieron en redes sociales las etiquetas "We remember" y "Nosotros recordamos" para señalar la importancia de no olvidar para no repetir la historia.

Una encuesta de la Fundación Körber de Alemania reflejó que más de la mitad de los estudiantes entre 14 y 16 años no saben. En EEUU, un sondeo de la Conferencia sobre Reclamaciones de Material Judío contra Alemania reveló que el 63%

Según los relevamientos que realiza el Proyecto Shoá en secundarias de Uruguay, la mayoría de los estudiantes de este país tampoco lo saben. La organización recorre hace 10 años los liceos nacionales para dar talleres sobre el Holocausto.

"[Esta ignorancia en el tema] reafirma nuestra tarea que hacemos con tanta pasión, de educar sobre temas que hoy en día no se hablan y no quedar indiferentes hacia situaciones que nos rodean", dijo a En Órbita la directora ejecutiva del proyecto, Michelle Geisinger.

A partir de la historia de la Shoá —la aniquilación judía por los nazis— se trabaja el respeto, la tolerancia y la no discriminación, señaló la entrevistada. "Cuando vamos a los colegios, donde los chicos no sabían del tema, nos vamos con la satisfacción de haber dejado una huella. Que lo que aprendieron lo conecten con el presente", apuntó.

Geisinger resaltó que la labor de la organización "reafirma la importancia de tener tanto al Holocausto judío como también a otros genocidios como temas en la currícula anual en los liceos", agregó.

El Proyecto Shoá —fundado en Uruguay en 2005— es llevado adelante por jóvenes voluntarios judíos y no judíos. Lleva visitadas 60 instituciones y 97.898 estudiantes de secundaria han participado de sus talleres en todo el país sudamericano.

Geisinger afirmó que la organización tiene como objetivo "conectar pasado e historia con el presente, y el futuro en cómo podemos ser agentes de cambio de un problema universal. El Holocausto judío habla de valores universales como el respeto por las diferencias, [abordar] la discriminación. Y los chicos se quedan con esa mirada positiva".

Evitar una guerra atómica

Rusia anunció un acuerdo con EEUU para prorrogar el Tratado START III durante cinco años. El compromiso de reducir las armas nucleares y limitar su uso se firmó en el año 2010 y vencía en una semana.

El viceministro de Exteriores ruso, Serguei Riabkov, dijo que el pacto fue alcanzado en los términos planteados por Moscú. La declaración implica que será "sin condiciones previas, y sin adición alguna ni apéndices".

"El acuerdo es un hecho muy positivo, ya que atañe al nivel más alto de la seguridad internacional y de la misma supervivencia humana", dijo a En Órbita el analista internacional argentino, Alberto Hutschenreuter.

El experto destacó que EEUU y Rusia son los dos países con mayor armamento nuclear y China está muy detrás. "Si no alcanzaban un acuerdo, la desconfianza, que ya es alta entre estos países, se profundizaría aún más".

Durante el Gobierno de Donald Trump, Washington y Moscú no se pusieron de acuerdo en este tema. Sin embargo, con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, la situación cambió. El político demócrata conversó por teléfono con Vladimir Putin el martes 26 y acordaron la extensión del acuerdo.

"El nivel de seguridad más alto siempre es el arma nuclear. (...) Como dicen en Occidente: nadie se mete con países que tienen armas nucleares", reflexionó Hutschenreuter.

El analista sostuvo que, de no haber alcanzado este acuerdo, "el mundo podría ingresar en un terreno desconocido. Si no existe un balance nuclear estaríamos en un escenario de temor".

"Se han usado y detonado armas nucleares en Japón en 1945, pero nunca hubo una guerra entre países empleando armas de este tipo", acotó.

El tratado START se firmó en 1991 por los entonces mandatarios de EEUU y de la Unión Soviética, George Bush y Mijaíl Gorbachov respectivamente. En abril de 2010, fue reemplazado por el tratado Nuevo START. La versión actual entró en vigor el 5 de febrero de 2011.

Estas y otras noticias en En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.