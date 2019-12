Putin: el Tratado START III es el único mecanismo que frena la carrera armamentista en el mundo

"Hasta el final del año, estamos listos para extender el actual tratado START III. Si mañana nos lo envían por correo, estamos listos para firmarlo y enviarlo de vuelta a Washington. Si están listos, que un dirigente apropiado, incluido el presidente, estampe su firma. Pero hasta ahora no ha habido respuesta a todas nuestras propuestas y, si no hay START III, no habrá nada en el mundo que frene la carrera armamentista. Y esto, en mi opinión, es malo", destacó el mandatario.

Pero hasta ahora –indicó– no hubo ninguna respuesta a las propuestas rusas.

Vladímir Putin anunció el 5 de diciembre que Rusia está dispuesta a prorrogar , antes de que finalice el año y sin precondiciones, el START III.

El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III) suscrito en 2010, limita los arsenales de Rusia y EEUU a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vehículos correspondientes, desplegados y en reserva.

Funcionarios de Estados Unidos manifestaron interés en negociar un nuevo tratado con Rusia que pudiera incluir más tarde a China, algo que el país asiático ya ha rechazado.

Washington hasta el momento no ha anunciado su intención de prorrogar el START III, que vence el 5 de febrero de 2021 y es el único acuerdo que vincula a las dos grandes potencias después de que la Casa Blanca rompiera definitivamente el pasado 2 de agosto el Tratado INF de misiles de medio y corto alcance, suscrito con la URSS en 1987.