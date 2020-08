"La vacuna contra COVID-19 debe ser considerada un derecho de la humanidad"

Vladimir Putin anunció la noticia, y reconoció la tarea de los científicos que trabajaron en la creación de la vacuna. "Debemos agradecer a todos los que hicieron ese primer paso, muy importante para Rusia y para el mundo entero. Espero que podamos en breve comenzar la producción masiva de ese fármaco", afirmó.

"Saludamos que cualquier país del mundo que produzca la vacuna ojalá lo haga por el bien de la humanidad, y que sea entregada gratis sobre todo a los países más pobres. Esperamos que se convierta en un derecho de la humanidad. Saludamos el proceso y sus avances", dijo a En Órbita el médico Germán Reyes, presidente de la Asociación Médica Sindical de Colombia.

El entrevistado destacó la diferencia entre una vacuna y un antiviral: "Son totalmente distintos. La vacuna, esperada a nivel mundial, crea anticuerpos y evita que el virus se reproduzca. En cambio, el antiviral mata al virus".

En su discurso, el presidente ruso sostuvo que una de sus hijas probó la vacuna contra el coronavirus . Putin aseguró que Rusia prepara el terreno para la inoculación masiva de sus ciudadanos.

En tanto, se superaron las 20 millones de personas contagiadas con COVID-19 a nivel mundial. Los tres países con más casos siguen siendo EEUU, Brasil e India, que reúnen más de la mitad.

Desde la aparición del virus a finales de 2019 en la ciudad china de Wuhan, en seis meses se superó la barrera de los 10 millones de contagios. Pero pasaron poco más de seis semanas más para que esa cifra se duplicase.

Conflicto en Chile

La Corte Suprema debe resolver en 24 horas si habilita la prisión domiciliaria para el líder espiritual mapuche Celestino Córdova. El máximo tribunal escuchó el alegato de la defensa pública de La Araucanía que solicita el traslado, en el marco de la pandemia de COVID-19.

Córdova y otros 27 mapuches presos realizan una huelga de hambre desde hace 100 días. Reclaman cumplir las condenas en sus comunidades, tal como estipula el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas.

"[Los mapuches] defienden su cultura, su cosmovisión, su forma de ver la vida. El camino de resocialización para un condenado tiene que estar vinculado a su cultura. Este es el tema de fondo", dijo el abogado Renato González ante la Justicia.

En la noche del lunes 10, Córdova envió un último mensaje ante su posible muerte debido al crítico estado de salud en el que se encuentra. En el audio divulgado a través de las redes sociales, afirmó que podría retomar la huelga seca para que su desenlace sea más rápido.

"Hasta mi último día le recordaré al Estado de Chile que no conforme con masacrar a nuestros antepasados, y no conforme con el empobrecimiento espiritual y económico, ha forzado a nuestro pueblo desde la invasión al tiempo actual. Desde enero de 2013 me despojó de mi familia, comunidad y territorio", dijo Córdova.

La situación de los comuneros impulsó movilizaciones y tomas de municipios. Este martes 11, una manifestación terminó con incidentes en la localidad de Cañete, en la provincia de Arauco.

Contratiempos en Israel

El primer ministro Benjamín Netanyahu confirmó que EEUU detuvo el plan de anexión de Israel de los asentamientos en Cisjordania. "Desde el principio se haría solo con el consentimiento de EEUU. De lo contrario, ya lo habría hecho hace tiempo", señaló.

El líder del partido conservador Likud expresó que el presidente estadounidense, Donald Trump, "hoy está ocupado con otras cosas y esto no está entre sus prioridades". Y agregó que espera que en un futuro cercano se avance en el tema.

En enero, Trump junto con Netanyahu presentaron el llamado "acuerdo del siglo" para la solución del. El plan reconoce a Jerusalén como la capital única e indivisible de Israel. Propone que esta nación anexe territorios palestinos en Cisjordania para extender su soberanía al valle del Jordán. El acuerdo además llama a crear un Estado palestino desmilitarizado, privado de controlar sus fronteras y espacio aéreo, con capital en un suburbio de Jerusalén.

Washington y Tel Aviv habían informado que esta anexión iniciaría el pasado 1 de julio, a pesar del rechazo palestino, de la Unión Europea y la ONU, entre otros.

En las últimas semanas, el Gobierno de Unidad israelí se ve amenazado por la posibilidad de llamar a nuevos comicios, los cuartos en dos años. Los presupuestos generales para 2021 y 2022 han dividido al Likud de Netanyahu y su socio, la alianza Azul y Blanco, dirigida por el ministro de Defensa, Benny Gantz.

El acuerdo del Ejecutivo, por el cual Gantz sucederá a Netanyahu tras 18 meses, impone que los presupuestos sean bianuales. Netanyahu busca impedir esta medida, lo que ha generado la crisis actual.

