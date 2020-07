Oro de Venezuela, víctima de "políticas colonialistas históricas" de Reino Unido

La orden contra representantes del opositor Juan Guaidó responde a la causa del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, confirmó el fiscal general, Tarek William Saab.

El 2 de julio, el Tribunal Supremo británico dictaminó que el Gobierno del Reino Unido reconoce como "representante legítimo" del país al diputado Juan Guaidó, autoproclamado presidente desde 2019

De esta forma quedó sin efecto la solicitud del Banco Central de Venezuela de recuperar 31 toneladas de oro —más de 1.000 millones de dólares— depositadas en el Banco de Inglaterra.

"De la única manera que puedo calificar [la acción] es de robo. Son las típicas políticas colonialistas que ha hecho Gran Bretaña a través de su historia, basando su riqueza en la expoliación. Se robaron el dinero de Irak, de Libia. Inventaron guerras para justificar el robo", dijo a En Órbita el analista venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein.

El Gobierno de Nicolás Maduro pretendía destinar parte del dinero al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el fin de comprar alimentos e insumos para atender la pandemia del coronavirus. La vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó la resolución como un "atentado de lesa humanidad contra el pueblo venezolano".

En su diálogo con En Órbita, el analista consideró que si se logra una sentencia a favor del país sudamericano, "será difícil" que se cumpla.

"Ninguna de las resoluciones de los organismos jurídicos internacionales, sea en la Corte Penal Internacional o cualquiera, cuando falla contra una potencia, esta no cumple. Vivimos en un mundo sin ley (...) el derecho no es un valor del mundo de hoy", reflexionó Gelfenstein, quien recordó el caso del fallo de la Corte Internacional de Justicia en favor de Nicaragua en 1986 por el bloqueo de sus costas, que obligó a EEUU a pagar, pero finalmente no se hizo.

Festejo atípico en EEUU

Este 4 de julio el país celebra el Día de la Independencia con un récord de casos de coronavirus y en medio de las movilizaciones contra el racismo.

Distintos estados adoptaron medidas para reducir las aglomeraciones, en un intento de detener la propagación del COVID-19. California, Texas, Florida, Arizona se han convertido en los nuevos epicentros de la pandemia en el país.

"La situación es complicada, tanto por la economía como por la salud. Hay problemas serios en la legitimidad del sistema, son récord las protestas. (...) EEUU tiene problemas frente a China y Rusia, ya que estos países parece que no han sido tan afectados por la pandemia en lo socioeconómico, si se los compara con EEUU", dijo a En Órbita el historiador argentino Pablo Pozzi.

Durante la pandemia, la brecha de la tasa de desempleo entre negros y blancos en el país tocó su máximo en cinco años. "En una sociedad sin protecciones sociales a los más marginados, cualquier cambio rápido implica efectos devastadores sobre esta población", reflexionó Pozzi.

El historiador opinó sobre los anuncios de grandes corporaciones de asignar unos 2.000 millones de dólares a departamentos y organizaciones contra el racismo. "Esto no revierte el problema del racismo en la práctica, sino que hay que generar estabilidad a los sectores que más sufren esta discriminación", afirmó.

Brindis en Inglaterra

Crece la expectativa ante el regreso de los pubs luego de meses de cierre por la pandemia del coronavirus.

La reapertura de este sábado 4 de julio será con varios cambios: no se permitirán aglomeraciones los viernes y sábados por la noche, las personas no podrán estar de pie junto a la barra y no habrá música en vivo.

Una novedad es que se llevará un registro de clientes, lo que supone un reto para el espíritu de los pubs —abreviatura de public houses— que se traduce al español como "casas públicas". Por definición, estos espacios eran abiertos sin necesidad de inscripción ni afiliación.

El 24 de marzo el Gobierno británico cerró los pubs. Fue una medida inédita, dado que estos locales han funcionado de forma ininterrumpida desde la época medieval, incluidas dos guerras mundiales.

En tanto, a partir del 10 de julio Inglaterra levantará la cuarentena para viajeros procedentes de 50 países, entre ellos España, Francia, Italia y Alemania. Los viajeros procedentes de lugares con baja tasa de contagios de COVID 19 estarán exentos de la cuarentena de 14 días impuesta por el Gobierno.

Estas exenciones no se aplicarán a quienes lleguen al Reino Unido por Escocia, Gales o Irlanda del Norte, regiones autónomas que no acompañan la medida.