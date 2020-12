Chukotka, la única región rusa sin ningún caso nuevo de COVID-19 en la última jornada

El Distrito Autónomo de Chukotka, en el noreste, ha sido la única región del país sin ningún caso nuevo en las últimas 24 horas, precisó la fuente.

Mientras, una encuesta realizada por la Fundación Opinión Pública (FOM) con el apoyo del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), muestra que el 42% de los rusos está dispuesto a ponerse una vacuna contra el coronavirus en breve. Además, más del 56% de los encuestados está seguro de que la vacunación contra el COVID-19 pondrá fin a la pandemia.

La semana pasada, el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, instó a los gobernadores de las regiones rusas a garantizar la vacunación de la población contra el coronavirus durante las vacaciones de Año Nuevo, del 1 al 10 de enero de 2020.

En tanto, el interés por la vacuna rusa en extranjero sigue creciendo. Moscú y Abu Dabi estudian la posibilidad de producir bajo licencia la vacuna anti-COVID rusa Sputnik V en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ante la prensa tras una reunión con su homólogo emiratí, Abdulá bin Zayed.

"Se desarrolla la cooperación en la lucha contra la infección por coronavirus, en los Emiratos [Árabes Unidos] ahora comienza la tercera fase de los ensayos clínicos de la vacuna Sputnik V, se examina la posibilidad de producir bajo licencia esta vacuna", informó el jefe de la diplomacia rusa.

En otros temas

El buque de tendido de tuberías ruso Fortuna reanudó el 11 de diciembre la construcción del gasoducto Nord Stream 2 en aguas de Alemania, comunicó el operador del proyecto, Nord Stream 2 AG.

El buque tenderá 2,6 kilómetros del gasoducto en aguas de la zona económica exclusiva de Alemania, a una profundidad de menos de 30 metros.

El experto Stanislav Mitrajóvich, plantea que la reanudación de las obras en la zona económica exclusiva de Alemania es una señal importante.

"Creo que el hecho mismo de que Alemania autorizara los trabajos en su zona económica exclusiva, en medio de las presiones de Washington revela que el país continúa interesado en el proyecto. No solo las tempestades podrían dificultar las labores del Académico Cherski. Los enemigos del gasoducto Nord Stream 2 no abandonan sus intentos de hacer abortar el proyecto", indicó el experto.

El Senado de EEUU aprobó el 11 de diciembre el presupuesto en Defensa para 2021, que incluye sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2 y contra Turquía, por la compra de los sistemas de misiles rusos S-400.

El proyecto Nord Stream 2 tiene como objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que transportaría hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por las aguas territoriales o las zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia.

En otro orden, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma (Cámara Baja del Parlamento ruso), Leonid Slutski, opina que la Unión Europea en sus relaciones con EEUU "vuelve a cometer el mismo error".

Así ha comentado el político ruso lo dicho por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, sobre la reconstitución de la "ambiciosa unión": Unión Europea y EEUU.

El politólogo Dmitri Evstáfiev también evaluó las esperanzas que abrigan los europeos en la "ambiciosa unión" con EEUU al señalar que "con Trump los países europeos no tenían ninguna unión, el actual mandatario intervenía como dictador, que indicaba a los europeos qué debían hacer".

Entre otras cosas, no cesan las tentativas de ejercer presión sobre el sector energético y otros, asegura el politólogo quien considera que no hay reazones para "ponerse nervioso", porque "la principal energía de los europeos estará dirigida al interior de ese nuevo atlantismo y no al exterior".

Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto, un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.