Putin aplaza votación sobre reforma constitucional debido al coronavirus

"Decidí que la semana a partir del sábado 28 y hasta el 5 de abril incluido, no será laboral en todo el país, aunque se garantizará el cobro del salario. No obstante, todas las estructuras de soporte vital, el transporte, el Gobierno, las instituciones médicas, continuarán funcionando".

Putin puntualizó que "estas vacaciones son para reducir la velocidad de propagación de la enfermedad, y, pidió a todos los ciudadanos del país no pensar: 'Esto no me afectará'. Puede afectarnos a todos". Además, el presidente anunció una lista de medidas económicas para aliviar el impacto en la economía nacional y la vida de los ciudadanos.

En particular, dispuso aumentar el pago a los ciudadanos en situación de desempleo de 8.000 a 12.000 rublos (de unos 100 dólares a 150), y apoyar a las familias con niños con pagos de 5.000 rublos (unos 65 dólares) durante los próximos 3 meses por cada niño menor de 3 años, entre otras medidas.

Asimismo, Putin propuso implementar un impuesto de 15% a los dividendos en las cuentas extranjeras, y señaló que la Federación de Rusia está lista para retirarse de los convenios con los países que no estén de acuerdo con estas medidas.

El politólogo Aritz Saidi Olaortua, opina que las declaraciones de Putin, han sido muy potentes y sopresivas. "Quedó demostrado el músculo y la fuerza con la que cuenta la administración rusa; lo más importante es la mención del presidente ruso sobre el poco impacto del virus en Rusia".

"Es clara, la determinación de Putin de resguardar a sus ciudadanos y sus fronteras de este virus. Del discurso, también destacó la ayuda que Rusia está dando a Italia, muy contraria a la posición adoptada por las naciones de la UE, aliadas de Italia, pero que le han dado la espalda", subrayó el especialista.

En otras noticias. China, donde estalló la epidemia del coronavirus, está al parecer recuperándose paulatinamente y, la vida, normalizándose. Ha sido levantada la cuarentena en la provincia de Hubei.

