Artistas rusos hacen contribución a los 500 años de La Habana

La delegación de 8 personas estará encabezada por Vladímir Anísimov, miembro correspondiente de la Academia de Bellas Artes de Rusia, quien dijo a Radio Sputnik que "los 500 años de La Habana es un pretexto más para prestar atención a Cuba, su pueblo y estrechar los lazos creativos entre ambas naciones".

"La Habana en sí misma es una ciudad excepcionalmente interesante, tiene una arquitectura muy inusual que está concentrada como quizás en ningún otro lugar. Quiero decir que en otros países que también tienen ciudades medievales, como España o Chequia, todo está demasiado ordenado, 'lavado', mientras que en el aspecto de La Habana se lee una poderosa, fuerte e irrefrenable alegría del pueblo cubano. La estructura de la ciudad parece ilógica, pero al final acaba siendo muy clara, cómoda y agradable a la vista. Es toda una mezcla de estilos, épocas y hechos", señaló.

De acuerdo a Vladímir Anísimov, gran conocedor de Cuba, la principal riqueza de la nación caribeña y su capital son sus habitantes.

"Los cubanos son unas personas muy interesantes, a veces no se puede quitar la vista de algunos personajes. Me refiero a músicos callejeros, bailarinas, mujeres que fuman cigarros y parecen inmortales. Si salimos de La Habana, nos encontramos con gente no menos pintoresca como campesinos, entre ellos quienes se ocupan de tareas como cultivar y recolectar cosechas de tabaco o caña de azúcar", manifestó.

Durante el viaje de más de una semana, los artistas tienen previsto inmortalizar en sus obras tanto a ciudadanos de a pie como a los más emblemáticos habitantes de la isla, entre ellos el primer cosmonauta cubano, Arnaldo Tamayo Méndez, la icónica bailarina Alicia Alonso o el historiador Eusebio Leal Spengler, responsable de conservar el patrimonio cultural de La Habana. Esperan también poder retratar a Raúl Castro.

El desembarco artístico ruso en La Habana se va a saldar con exposiciones de sus obas que se celebrarán en La Habana y en Moscú, además de crearse un álbum dedicado al 500 aniversario de La Habana.

Acompañará el grupo el periodista ruso Alexandr Moiséev, quien trabajó varios años en Cuba y conoce a la perfección sus lugares más interesantes. Nos comunicó que los pintores "quieren encontrar un hueco en su agenda para visitar una serie de museos".

"Se trata del Museo de Arte Colonial, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Nacional de Bellas Artes y algunos otros a fin de que puedan adentrarse en el arte y la historia de la isla".

Los artistas están siendo apoyados en cada momento por la embajada de Cuba en Moscú. Su consejero para el turismo, Juan Carlos Escalona Pellicer, se mostró convencido en una entrevista con Radio Sputnik que la iniciativa, entre otros efectos, contribuirá a aumentar el flujo de viajeros rusos a la isla.

Indicó que en 2018 pasaron sus vacaciones en Cuba "aproximadamente 105.000-106.000 rusos", mientras que en lo que va de año llegaron al país 137.000 huéspedes del gigante euroasiático.

"Es muy importante para nosotros que los rusos crezcan. Nosotros creemos que podemos llegar un día a 300.000 visitantes rusos en Cuba. Si llegamos a esas cifras en los próximos cinco años, vamos a ser muy felices", apuntó.

Los lazos artísticos entre Rusia y Cuba cuentan con una larga trayectoria. Por ejemplo, a principios del siglo pasado se encontraba en la isla el famoso pintor ruso Vasíli Vereschagin. Creó obras que narran la lucha de país latinoamericano por la independencia de la corona española. Estos contactos se intensificaron tras el triunfo de la Revolución Cubana de 1959, alcanzándose un auténtico pico en los intercambios culturales.

El próximo viaje a Cuba del grupo artístico encabezado por Vladímir Anísimov busca hacer renacer esta buena práctica.