Argentina y el FMI: las reformas en juego y la opción de la que nadie habla

El Ejecutivo encabezado por Alberto Fernández tiene dos objetivos en su horizonte inmediato. El primero es solucionar la crisis económica y social instalada durante el Gobierno de su predecesor Mauricio Macri, y potenciada por la situación sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. El segundo refiere a renegociar el endeudamiento con el FMI, imposible de pagar por la situación actual de la nación.

Aunque diferentes, ambos cometidos están conectados puesto que la falta de salud de la economía y las finanzas nacionales son las que dificultan tanto la financiación de políticas sociales que atiendan el aumento de la pobreza, como el pago a su mayor acreedor.

"El objetivo de Argentina es postergar los pagos de la deuda tomada en 2018 y 2019 que empiezan este año", explicó a Sputnik el economista y docente argentino Martín Kalos.

Tales obligaciones se extienden durante 2022 y 2023 y corresponden al saneamiento del préstamo de 55.000 millones de dólares—el más grande brindado por el FMI en su historia— obtenido por Macri. De estos, el país finalmente obtuvo 46.000 millones a pedido de Fernández, quien canceló los últimos envíos de dinero cuando asumió la presidencia.

Para Kalos —director de la consultora EPyCA— si se renegocia y se opta por obtener un contrato bajo la modalidad de "facilidades extendidas", lo que es esperable es que, a cambio, la institución multilateral exija una serie de

Entre ellos, los que se manejan como más probables son una reforma impositiva y una del sistema previsional. A su criterio, una reforma laboral, pedida a muchas naciones, es improbable porque un acuerdo en este tema es casi imposible.

"Un punto donde seguramente acuerden que hay que hacerlo, pero no necesariamente lo hagan en el contenido, es la reforma tributaria. Para el FMI va a tener que incluir una reforma previsional y del lado del Gobierno argentino acaban de hacer una reforma de la fórmula de movilidad jubilatoria, y arremeter con todo el sistema previsional puede ser muy engorroso", indicó Kalos.

"Pero si hay una intención de hacer una reforma tributaria, quizá eso pueda ser parte de un compromiso", explicó.

Sin embargo, el pago no es la única forma de enfrentarse al problema, y aunque no tendría tanto rédito político, especialmente a nivel electoral, para Kalos el contexto ayuda en el caso de que el Gobierno decida no pagar.

"Argentina no necesita llegar a un acuerdo porque el FMI ya tiene la experiencia del año 2002. En este año las autoridades estaban antagonizando mucho con el Gobierno de ese entonces, que había incumplido las primeras partes de los acuerdos de los años previos", señaló.

"Lo que hizo el Fondo fue no solo no prestarle plata a una Argentina que estaba en la crisis más grande de su historia sino, por el contrario, cobrarle", apuntó el entrevistado.

Tal movimiento tuvo un gran costo a la interna del organismo pues algunos de sus socios reclamaron que no solo no se había ayudado como era el propósito de la institución, sino que había sido un escollo para su recuperación.

"De 2003 a 2006 Argentina no le pagó al FMI y no hubo ningún tipo de acuerdo porque escuchando las críticas no le exigió al país que pagara y Argentina no lo hizo y no hubo ninguna consecuencia. (…) Sería muy difícil que nuevamente en un año donde el país recién va a estar empezando a rebotar de una crisis muy profunda, el FMI nuevamente le quite fondos", agregó.

Esto y más en Contante y Sonante.