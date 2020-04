Coronavirus y diabetes: cómo afecta el virus a pacientes con esta patología

El COVID-19 no afecta igual a todo el mundo. Hay diversos factores que generan mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad grave, entre ellos la edad, el género y las patologías previas. Un especialista nos explicó qué puede generar el virus en personas con diabetes tipo 1 y 2 y por qué son una de las principales poblaciones de riesgo.

La diabetes es una enfermedad en la cual los niveles de glucosa en sangre se encuentran muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consumimos y en los diabéticos permanece en la sangre porque no entra a las células para suministrarles energía. Esto se debe a que el cuerpo no produce insulina o no la usa de manera adecuada.

A la larga, el exceso de glucosa en sangre puede causar problemas graves como enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, problemas en los riñones o en los ojos, y una supresión del sistema inmunológico. Por esta razón, el paciente está más susceptible a infecciones virales como el coronavirus

"Las personas con diabetes tipo 1 y 2 tienen entre tres y cuatro veces más chances de que esta infección se convierta en enfermedad, porque cuando se infectan las fluctuaciones de glucosa en sangre son mayores y es más difícil controlar los aspectos metabólicos de los pacientes", explicó el doctor Gabriel Lijteroff, jefe de diabetología del hospital Santamarina y director del comité científico de la Federación Argentina de Diabetes.

En los que padecen esta patología se produce una especie de círculo vicioso por el cual sus altos niveles de glucosa en sangre los predisponen a que el virus se comporte en forma más agresiva. Y a su vez este aumenta sus niveles de glucosa en sangre lo que puede generar una descompensación metabólica.

"Les pedimos a quienes tienen diabetes que se resguarden y tengan un buen control metabólico, especialmente en este momento. Es decir, que los que tengan que recibir insulina no omitan las dosis y aumenten los controles de glucosa para corregir en consecuencia", añadió Lijteroff, quien también es director de una unidad de la Federación Internacional de Diabetes para América latina y el Caribe.

Las últimas recomendaciones para los diabéticos tienen que ver con el estilo de vida. El doctor hizo énfasis en hidratarse y alimentarse bien, y en hacer ejercicio en sus casas al menos media hora por día. La actividad física es uno de los pilares del tratamiento dado que contribuye a estar en forma y mantener regulados los valores de glucosa.