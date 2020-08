"China tiene una ametralladora cargada que todavía no disparó" contra EEUU

Retaliación

'Ojo por ojo, diente por diente', dice la ley del Talión inscrita en el Código de Hammurabi desde hace miles de años. Una frase que conoció la variación que le aplicó Mahatma Gandhi: 'Ojo por ojo, y el mundo acabará ciego', dijo el abogado, político, pensador y pacifista hinduista indio.

Y ciego de hambre puede acabar el mundo, si EEUU y China se emperran en esta pelotera pendenciera desatada en el Despacho Oval del 1600 de la Avenida Pennsylvania de Washington DC. En este sentido, Palma Cané lanza un aviso a navegantes. Incide en que EEUU y China han entrado en una espiral de 'ojo por ojo' irresponsable que es muy peligrosa para la geopolítica mundial.

Palma Cané desarrolla su reflexión. "La pregunta que yo me planteaba, era: ante la caída de la actividad económica en ambos países, más en EEUU que en China, si no era el momento de que ambos países aflojaran sus disputas y entonces empezaran una relación más armónica que ayudaría sobremanera a salir de esta crisis del COVID-19 que es mundial".

"Lamentablemente no ha sido así. No sólo no han dirimido sus anteriores complicaciones respecto al comercio, a la geopolítica, etc., sino que también han aparecido nuevos conflictos que permanentemente se van desarrollando y van in crescendo. […] Sin en medio de esta situación no dejan de lado esas reacciones 'ojo por ojo' […] realmente me da la impresión de que todo esto se va complicando cada día más", opina el economista.

Ruleta rusa

Como gato chico que no conoce el peligro, Trump cree que se está revolviendo como gato panza arriba: no para de arremeter de una manera cada vez más virulenta contra China en el rubro de las tecnológicas. A la guerra encarnizada que le declaró a Huawei, se suma ahora la que emprendió contra la aplicación TikTok , en una carrera desenfrenada que lo tiene como caballo desbocado.

Un error de cálculo podría traerle represalias con graves consecuencias a plataformas estadounidenses como Facebook o Twitter. "No descartes que esto va a pasar", apunta al respecto Palma Cané. "Fíjate que a cada medida que toma EEUU, viene la respuesta inmediata de China", señala.

"O sea, vos no podés jugar con China", se escandaliza el economista argentino.

"China es un jugador muy importante en la economía mundial. Es el principal tenedor de Bonos del Tesoro de EEUU: ahí tiene un arma, una ametralladora cargada que todavía no la disparó. Imagínate que salga a vender esos bonos: el precio de los bonos cae, y las tasas de interés en EEUU se van para arriba. Entonces, yo creo que estamos jugando con fuego, principalmente por las medidas de Trump, que con tal de asegurarse el electorado que está en contra de China y de la globalización, está tomando cualquiera de estas medidas", subraya Luis Palma Cané.