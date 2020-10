Una filóloga rusa en la tierra del cacao

Ekaterina Ignátova, filóloga de profesión, se instaló en una primera instancia en la ciudad de Loja. Pero hoy vive junto a su familia en Quito.

"Me fui [de Rusia] por motivos que casi siempre acompañan ese tipo de cambio de domicilio: el amor. Me casé con un ecuatoriano, tuvimos un hijo y solicité mi permiso de viaje al Ecuador", comenzó contando Ignátova a Sputnik.

No se conocieron en Rusia sino en Polonia porque ambos estudiaban en la Universidad de Cracovia. "Ahí se decidió mi destino, por decirlo de alguna manera", en referencia a lo que vendría después en su vida: casamiento, hijo y la mudanza definitiva al país sudamericano.

"Estudié en la facultad de Filología. En 1973 me gradué de magíster, regresé a Moscú con ese título y tenía predestinado un trabajo de locutora en Radio Moscú, donde no estuve mucho tiempo porque me salió el permiso y me vine [a Ecuador] con mi pequeño hijo", relató sobre su carrera y posterior primer trabajo.

Ekaterina se casó en la capital de Rusia y su hijo nació allí también. Sin embargo, una vez que ella consiguió el permiso para salir del país, viajó a Ecuador donde la esperaba su esposo.

"La filología se podría traducir del griego al español como 'el amor a la palabra'. En la facultad se incluyen materias distintas, como historia del idioma, dialectología del idioma. Todo tipo de gramáticas contemporáneas: literatura, hasta geografía un poco, absolutamente todo lo que pueda concernir un país, un idioma y la palabra", expresó.

"El primer libro que escribí fue por necesidad de hacer entrar en ambiente a los estudiantes de la Universidad Católica de Chipre donde, entre otras cátedras, daba clases de literatura rusa . Para poder ubicar a los estudiantes en la época, escribí un libro que abordaba el panorama del Siglo de Oro", dijo sobre sus comienzos en la escritura.

Sobre las diferencias entre la literatura rusa y la latinoamericana, Ekaterina opinó con sencillez y honestidad. "Para hacerlo sobre un tema tan vasto, hay que tener conocimientos profundos de la literatura latinoamericana. Yo no los tengo; no me siento con el derecho a opinar", afirmó.

Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).