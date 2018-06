¿Qué mujer cambiará la historia en el Mundial de Rusia?

Es el caso de Viviana Vila, periodista argentina, quien comenzó a recorrer el mundo del fútbol en radio junto al reconocido periodista Víctor Hugo Morales. En 2012 inició su carrera en la pantalla de la televisión de su país, como la primera mujer en comentar fútbol formando parte del equipo de "Fútbol para todos", y en Rusia 2018 será la primera en hacerlo en un Mundial.Vila comentará para Telemundo, una de las cadenas de habla hispana más grandes de Estados Unidos.

En conversación con Sputnik sostuvo que estaba "muy feliz y expectante" por el torneo que iba vivir en Rusia 2018, que será su primer Mundial como comentarista de televisión y el primero trabajando para una cadena internacional.

"La opinión en un partido [de fútbol] es lo que tanto les cuesta aceptar a los hombres que podemos hacerlo nosotras; hay muchos enojados por esto" dijo Vila.

La periodista se mostró sorprendida por la repercusión que tuvo la noticia cuando se dio a conocer en Nueva York el 8 de marzo. "Explotaron los medios de EE.UU para bien, hay una recepción impresionante que me excede porque yo no lo busqué, Telemundo me buscó a mí", agregó.

Te puede interesar: Fotógrafa rusa: el fútbol prospera en Europa, pero su vida está en América del Sur

Vila contó que la contactaron por teléfono después de buscar su nombre a través de internet y escuchar comentarios que había realizado para la televisión argentina. Respecto a los obstáculos que debió enfrentar en su profesión, expresó que "la mirada juzgadora masculina, también de algunas mujeres, el maltrato, el ninguneo, el escarnio por algo que no les gustó de mí o por mi sola presencia; la pasé muy mal, me costó mucho tiempo hacer pie."

Cuando ya está rodando el balón, en este programa hablamos también de las selecciones europeas favoritas a conseguir el ansiado título.

'2018: Destino Rusia' se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).

Conoce más en nuestro especial sobre el campeonato: Mundial de Fútbol 2018