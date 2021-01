¿Por qué la OTAN habla de la amenaza rusa y china? "Un chicle que se mastica durante años"

En su discurso ante los jefes de Estado Mayor de la OTAN, Stoltenberg expresó su esperanza de una cooperación productiva con el presidente estadounidense Joe Biden, "porque tanto Estados Unidos como Europa estarán más seguros juntos".

El secretario general también instó a los aliados de la alianza a seguir aumentando el gasto en defensa, sobre todo invirtiendo en desarrollos avanzados para poder afrontar futuros retos globales como "las acciones agresivas de Rusia, el terrorismo y el ascenso de China".

En estas declaraciones no hay nada nuevo, opinó Iván Timoféyev, director de programas del Consejo Ruso para Asuntos Exteriores.

"Era difícil esperar otra cosa de Stoltenberg. ¿Se imaginan que hubiera dicho: 'Reduzcamos el gasto militar y, en general, no exageremos la amenaza de Rusia?' No creo que esas declaraciones de Stoltenberg sean posibles. Todo lo que pide se ajusta a su agenda como líder de la Alianza. En otras palabras, no dijo nada nuevo", comentó Timoféyev.

El analista recordó que el aumento del gasto de la OTAN forma parte de la agenda de la organización.

"Este chicle ya se está masticando durante años. La retórica sobre Rusia es la misma. Lo único que se añade ahora es China: antes se evitaba este tema", señaló.

Las tensiones entre Estados Unidos y China se intensificaron en 2020, observó Timoféyev.

"China está en el radar de Estados Unidos, y la OTAN ha tratado de no plantear el tema hasta hace poco, porque es un tema absurdo para la seguridad europea: dónde está la OTAN, y dónde China", agregó el experto.

Según Timoféyev, la Alianza plantea este "reto" porque China es una posible amenaza para Estados Unidos como elemento clave de la OTAN, pero no para Europa.

Algunos políticos occidentales a menudo repiten las declaraciones sobre la supuesta "amenaza rusa". Moscú, a su vez, ha subrayado en repetidas ocasiones que Rusia no planea atacar a ningún país de la OTAN. Occidente solo utiliza esta "amenaza" como pretexto para desplegar más equipos y batallones cerca de las fronteras rusas. Moscú ha expresado repetidamente su preocupación por la expansión de las fuerzas de la Alianza en Europa.