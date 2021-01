El Kremlin no teme protestas masivas por la situación con Navalni

MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin no teme posibles protestas masivas tras la detención del opositor Alexéi Navalni, declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

"No, [el Kremlin] no tiene miedo", dijo Peskov a la prensa.

Asimismo afirmó que el Kremlin no se propone hacer caso a las reacciones de otros países por la situación con el activista

"Escuchamos estas declaraciones, pero en este caso no podemos ni vamos a tenerlas en cuenta. Se trata de incumplimiento de la ley rusa por un ciudadano ruso. Es un asunto absolutamente interno, y no permitiremos que nadie interfiera, y no tenemos la intención de hacer caso a estas declaraciones", señaló Peskov en alusión a los llamamientos de varios países a liberar a Navalni e imponer sanciones.

Presión de EEUU contra el Nord Stream 2

Además, Peskov declaró que Rusia lamenta que el proyecto de gasoducto Nord Stream 2 se esté enfrentando a una brutal e ilegítima presión de EEUU.

"El proyecto internacional se sigue enfrentando a una brutal e ilegítima presión por parte de EEUU, continúan y aumentan las acciones dirigidas a imponer las restricciones ilegítimas desde el punto de vista del derecho internacional contra los operadores económicos, incluidos los relacionados con el proyecto, lo lamentamos", dijo Peskov.

Contactos entre Moscú y la nueva Administración de EEUU

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, por ahora no planea sostener contactos con su par de Estados Unidos, Donald Trump, o con el presidente electo del país, Joe Biden, declaró el portavoz del Kremlin.

"Por el momento no hay contactos programados (...) en la agenda del presidente", dijo Peskov al contestar a la pregunta de si Putin planea despedirse de Trump.

Al comentar los contactos entre Moscú y la nueva Administración de Washington, el portavoz indicó que hasta ahora no han sido establecidos.

Peskov añadió que "EEUU tiene problemas internos" y por el momento trata de resolverlos.

El 6 de enero, partidarios del presidente saliente Trump irrumpieron en el Capitolio, sede del Congreso, en un intento por evitar que el cuerpo certificara la victoria del demócrata Biden en las elecciones presidenciales.

Al menos cinco personas, incluida una veterana de la Fuerza Aérea, murieron y la policía abrió unos 170 casos en relación con los disturbios.

La Cámara de Representantes de EEUU acusó a Trump la semana pasada por incitar a la violencia ocurrida en el Capitolio.