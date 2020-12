Rusia cuestiona el silencio de la UE ante las persecuciones a los periodistas en Letonia

"Nuestros socios occidentales prefirieron guardar silencio y eso no me sorprende ya que el tema les es incómodo", dijo Buyakevich a Sputnik.

La delegación rusa planteó el 11 de diciembre en el Consejo de la OSCE las persecuciones de las que son objeto los periodistas que colaboran con la agencia de noticias Sputnik y el portal Baltnews.

El 3 diciembre, los agentes del Gobierno letón detuvieron a seis periodistas con el argumento de que violaban unas sanciones de la UE impuestas en 2014. Algunos de los reporteros fueron interrogados durante ocho horas. Los agentes realizaron registros y se llevaron ordenadores y otros equipos de oficina. Los comunicadores posteriormente fueron puestos en libertad.

"No esperábamos ninguna reacción de los países de Europa Occidental y menos de la Unión Europea, un bloque que gusta enseñar a otros Estados a respetar los derechos humanos, ante todo en lo que se refiere a la prensa, pero tradicionalmente calla cuando se toman medidas condenables contra los periodistas en su propio territorio. Y es lo que ha sucedido otra vez", puntualizó Buyakevich.

Letonia alega que está en su derecho soberano de imponer restricciones a los periodistas que supuestamente va en línea con las sanciones personales de la UE contra el director general del grupo mediático ruso Rossiya Segodnya.

El diplomático puso de relieve el contexto político de la presión a los periodistas y enfatizó que los argumentos del Gobierno letón son totalmente inconsistentes.

"La interpretación que las autoridades letonas hacen de las sanciones personales no pueden incluir de ningún modo medidas arbitrarias de presión contra los periodistas que no están en la plantilla de Rossiya Segodnya. Hay una gran cantidad de autores que escriben para varios medios y no solamente para los de Rusia", remarcó.

Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia condenaron los actos del Gobierno letón y los calificaron como una violación de la libertad de prensa y de expresión, dos pilares fundamentales de la democracia.