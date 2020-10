Jefe de diplomacia europea busca "sabotear" parlamentarias en Venezuela

"Las declaraciones de Josep Borrell se corresponde con una línea de sabotear las elecciones, que por mandato de la Constitución y para renovar la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) se deben hacer en Venezuela en el año 2020", expresó Chávez.

El 7 de octubre, Borrell consideró que el rechazo del Gobierno de Venezuela a aplazar las elecciones legislativas "solo empeorará la situación" en el país.

Chávez indicó que es imposible que se suspendan las elecciones porque eso violaría la carta magna de esa nación sudamericana, y que es un mandato que todos los organismos internacionales conocían con antelación.

Borrell indicó que lleva está en contacto desde julio "con el Gobierno de (Nicolás) Maduro para ver si son posibles unas condiciones que permitan la participación de la oposición, lo que sería bueno. No hubo acuerdo”.

El parlamentario cuestionó los argumentos de Borrell, pues dijo que las venideras elecciones son el resultado del diálogo entre el Gobierno de Maduro y la oposición.

Además, recordó que entre las garantías que ha ofrecido el Ejecutivo se encuentran los indultos que otorgó el presidente Maduro a 110 diputados y dirigentes opositores que se encontraban privados de libertad por diversos delitos.

"Se han dado amplias garantías, todo eso lo sabe la Unión Europea, pero ellos están en una línea de sabotear, de impedir que se hagan las elecciones, que si no se hiciesen este año las elecciones en Venezuela el argumento de Josep Borrell y la Unión Europea es que en el 2021 tampoco se pueden hacer elecciones", expuso.

Agregó que no niegan que "existan problemas por la pandemia del COVID-19, pero la Unión Europea no responde a las elecciones parlamentarias que se hicieron en algunos países de Europa, no objetaron las elecciones parlamentarias en Rusia, en Francia, las elecciones en República Dominicana, en Perú, en Corea y por ninguna parte hubo observaciones".

Entretanto, Borrell señaló el miércoles que luego que Venezuela decidió no suspender las parlamentarias, no considera posible enviar observadores en la situación actual.

En septiembre, la UE envió una comisión a Venezuela con el objetivo de establecer un diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición sobre las garantías para las elecciones parlamentarias.

Sin embargo, el Gobierno venezolano advirtió que no admitirá injerencias o pretendidos tutelajes externos, y, en consecuencia, dijo que espera que la UE mantenga una actitud acorde con los principios que rigen el derecho internacional y se limite a cumplir un positivo y respetuoso rol de facilitación.