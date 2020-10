La UE ve imposible enviar sus observadores a los comicios de Venezuela en condiciones actuales

BRUSELAS (Sputnik) — La Unión Europea aboga por posponer las elecciones en Venezuela y no considera posible enviar observadores en la situación actual, afirmó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, al intervenir frente a los diputados del Parlamento Europeo.

"Después de recibir la respuesta [de las autoridades venezolanas] de que las elecciones no se pospondrán, la UE ni siquiera puede planear el envío de una misión de observación, porque esto requiere la implementación de normas democráticas que no estaban presentes antes y que no están presentes ahora", dijo Borrell.

Agregó que la negativa de posponer las elecciones solo agrava la situación en Venezuela.

"Haremos todo lo posible para encontrar una salida pacífica de esta crisis", agregó Borrell.

Los venezolanos están convocados a elegir el 6 de diciembre a 277 diputados a la Asamblea Nacional para el período 2021-2026.

El bloque opositor, con la participación del partido del expresidente del organismo Juan Guaidó, decidió no participar en las elecciones.

A principios de septiembre, la Cancillería venezolana anunció que había invitado a la ONU y a la UE a participar como observadores en las próximas elecciones parlamentarias.

A finales de septiembre, la UE envió una misión diplomática a Caracas "para promover unas condiciones democráticas mínimas antes de las elecciones parlamentarias", la cual sostuvo reuniones con sectores del Gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición.

El Gobierno venezolano reiteró que no admitirá injerencias o pretendidos tutelajes externos, y, en consecuencia, dijo que espera que la UE mantenga una actitud acorde con los principios que rigen el derecho internacional y se limite a cumplir un positivo y respetuoso rol de facilitación.