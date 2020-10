Navalni afirma que Merkel conoce mejor que él los detalles de su caso

"La puerta se abrió y entraron mi médico y Merkel. Fue una reunión privada, familiar, estaban presentes mi esposa Yulia y mi hijo Zajar. En cuanto a los detalles, no puedo referir nada, no debatimos nada secreto ni sensacional. Fue un gesto de buena voluntad [por parte de Merkel]. Me sorprendió qué bien conoce ella a Rusia y mi caso, algunos detalles mejor que yo. Cuando uno está hablando con Mekrel comprende porqué ella sigue tanto tiempo en la cúspide del poder en Alemania", refirió.

Además, Navalni declaró que los médicos alemanes le prometieron un restablecimiento de su salud del 90%, o incluso del 100%.

"Los médicos aseguran que me recuperaré en un 90%, o incluso en un 100%, pero nadie lo sabe a ciencia cierta", dijo.



Navalni afirmó que espera que su caso sea descrito en el futuro en revistas médicas y advirtió que le gusta compartir sus experiencias.



El 20 de agosto, Navalni se enfermó durante un vuelo nacional ruso.

Inicialmente, fue tratado en la ciudad siberiana de Omsk, donde el avión realizó un aterrizaje de emergencia.

Dos días después, una vez que los médicos establecieron que era apto para soportar un vuelo transfronterizo, el hombre fue trasladado al hospital Charite, con sede en Berlín, para recibir tratamiento adicional.

Más tarde, el Gobierno alemán dijo que los médicos encontraron rastros de un agente nervioso del grupo Novichok en su organismo.

Moscú declaró que los médicos rusos no habían encontrado sustancias tóxicas en Navalni y que Alemania sigue sin proporcionarle a Rusia el dictamen de los médicos que examinaron al opositor ni las muestras que le tomaron.

El activista de la oposición fue dado de alta del hospital el 23 de septiembre y se espera que se recupere por completo.