Trump afirma que tuvo la oportunidad de "eliminar" a Asad

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tuvo la oportunidad de "eliminar" al presidente de Siria, Bashar Assad, pero que no se arrepiente de no haberlo hecho.

"No, no me arrepiento de eso. Podría haber vivido de cualquier manera con eso. Ciertamente no lo consideraba una buena persona", dijo Trump en una entrevista con FOX TV y añadió que "tenía una oportunidad de eliminarlo si quería y [el entonces secretario de Defensa James] Mattis estaba en contra. Mattis estaba en contra de la mayoría de esas cosas".

Venta de los aviones de combate a EAU

Además, Trump dijo que no tiene "ningún problema" en vender aviones de combate F-35 de quinta generación a los Emiratos Árabes Unidos, que tiene previsto firmar un acuerdo de paz con Israel más tarde ese mismo día.

"Son países muy ricos en su mayor parte (...) y les gustaría comprar algunos aviones de combate. Yo personalmente no tendría ningún problema con eso. Algunas personas sí ", dijo el presidente.