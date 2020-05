Bloomberg cambia el titular sobre la pandemia en Rusia por segunda vez

Inicialmente, el material se publicó con el titular Expertos quieren saber por qué el coronavirus no mató a más rusos.

El artículo analiza la baja mortalidad por coronavirus en Rusia en comparación con otros países. Los autores informan que Rusia fue el único país entre los 10 más afectados por la pandemia, donde la tasa de mortalidad es inferior al 1%. A modo de comparación, se dan las tasas de mortalidad en España, Francia y el Reino Unido, que son del 12% al 14%, y en EEUU que tiene una tase del 6%.

El artículo fue criticado por la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, quien denunció una campaña de desinformación contra Rusia y China por la pandemia del nuevo coronavirus por parte de la OTAN.

Tras las críticas, el título se corrigió a Expertos se preguntan por qué el coronavirus no mató a más rusos.

Zajárova actualizó su publicación en Facebook, sugiriendo que Bloomberg "se dio cuenta de que el titular era espeluznante y lo cambió".

"Eso es otra cosa. Los expertos deben haberse ofendido", bromeó entonces la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

La última corrección en el material de Bloomberg se hizo el 16 de mayo. Ahora, el artículo se titula Expertos cuestionan los datos rusos de mortalidad de COVID-19.

Los periódicos Financial Times y New York Times fueron los primeros en reportar un supuesto subregistro de mortalidad por coronavirus en Rusia. Según el FT, podría haber muerto un 70% más de personas en Rusia de lo que informaron las autoridades. El NYT citó un informe de expertos, según el cual, alrededor del 80% de las muertes en las regiones rusas podría haber sido no registradas.

El canciller ruso, Sergéi Lavrov, declaró que las autoridades rusas no tienen la intención de ocultar los datos sobre la cifra de muertos por coronavirus en el país.

La vice primera ministra rusa, Tatiana Gólikova, aseguró que el país nunca ha manipulado las estadísticas oficiales. Además, la representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Rusia, Melita Vujnovic, negó que el país esté rebajando intencionadamente la tasa de mortalidad por el COVID-19.

La pandemia del coronavirus se ha extendido a casi todo el mundo. Según los últimos datos, en total hay más de 4,6 millones de infectados, de los cuales más de 312.000 murieron. En Rusia, el número de casos de infección por coronavirus ha superado los 281.000, más de 2.600 personas murieron y más de 67.000 se curaron.