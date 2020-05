De aconsejar a las FARC, a mediar en órgano creado para la reconstrucción de España

La presencia de Enrique Santiago como vicepresidente de la Comisión para la Reconstrucción destaca doblemente, tanto por su condición de secretario general del Partido Comunista de España (PCE), como por su dilatada experiencia jurídica en diversos procesos internacionales. Santiago tuvo un papel importante como asesor jurídico de la mesa de conversaciones de paz en Colombia, propuesto por las FARC.

Ayer Enrique Santiago @ensanro, secretario general de @elpce, fue nombrado vicepresidente de la Comisión para la Reconstrucción del Congreso de los Diputados. Una excelente noticia, en mi opinión, por lo que ahora os cuento en este hilo.https://t.co/3YnS7PYKbk — Daniel Bernabé (@diasasaigonados) May 8, 2020

Nacido en Madrid en 1964, es el actual secretario general del Partido Comunista de España (PCE), formación histórica de la vida política de España y partido hegemónico dentro de Izquierda Unida (IU), la cual a su vez está integrada en Unidas Podemos (UP). Posee una larga trayectoria en puestos dirigentes de tanto el PCE como IU, en cuyos comités ejecutivos ha estado presente desde 2008 y 2004, respectivamente. Destaca también su labor en organizaciones humanitarias; fue secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) durante seis años. No obstante, Enrique Santiago ocupa su primer cargo público solo desde 2019, cuando resultó elegido diputado por UP al Congreso.

Un vicepresidente de la Comisión curtido en causas internacionales

Abogado de profesión, Enrique Santiago ha participado en los equipos jurídicos de diversas causas internacionales de especial sonoridad, como el caso Scilingo contra la dictadura militar en Argentina, la acusación popular contra el dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, la acusación particular en el caso Couso en 2003 (cámara de Telecinco abatido en Bagdad por el ejército estadounidense), o las querellas por los vuelos secretos de la CIA en 2006.

El abogado Enrique Santiago @ensanro jugó un papel definitivo en la aprobación de los Acuerdos de La Habana, los cuales le trajeron la paz a Colombia después de medio siglo de violencia. Por esta razón, los colombianos le tenemos especial gratitud y aprecio. — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) March 4, 2019

Abogado de la acusación particular en el caso Bárcenas en 2013 (sobre la financiación irregular del PP), tal vez su papel más destacado lo jugó en las conversaciones de paz en Colombia entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC ―parte esta última de la que integró su equipo jurídico a petición del Gobierno noruego―, que concluyeron con un histórico acuerdo de paz sellado en La Habana en 2015.

Un ex jefe del Gobierno vasco, presidente de la Comisión

Merced al voto del Partido Socialista, Unidas Podemos (UP) y varias formaciones nacionalistas y regionalistas, Patxi López, ex lehendakari del Gobierno vasco y también ex presidente del Congreso de los Diputados de España, dirigirá una comisión interpartidista que se encargará de elaborar propuestas conjuntas para sacar al país de la profunda crisis en la que se halla inmerso a causa de la pandemia de coronavirus.

A la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica se puede ir con tres actitudes:

❌ponerse de perfil

❌montar la bronca

✅buscar acuerdos y soluciones

Y creo, sinceramente, que sólo tenemos una opción:

dejar de lado la crispación y buscar acuerdos.@LasMananas_rne @psoe pic.twitter.com/oWtn3VdaAI — patxilopez (@patxilopez) May 8, 2020

En su breve discurso pronunciado tras ser elegido, López afirmó que el nuevo órgano no se instituye para ejercer "un control" suplementario al Gobierno o para disponer de un marco de negociación entre Gobierno y oposición, sino como "un esfuerzo para buscar juntos una salida global, social y económica al país".

"Ni se nos ocurra deslizarnos por la pendiente del desacuerdo, propongamos medidas y busquemos acuerdos, amparemos a los más vulnerables y no abandonemos nunca a nadie", declaró.

Comisión creada en la inercia de la tensión

La votación de la Mesa de la comisión se produjo apenas 24 horas después de la tensa jornada parlamentaria vivida el día 6 a cuenta de la prórroga del estado de alarma solicitada por el Gobierno.

Votación a mano alzada

Los partidos soberanistas catalanes y vascos ERC, JxCat y EH Bildu emitieron un voto en blanco, al igual que Ciudadanos y los gallegos del BNG. La formación VOX se negó a participar en el proceso, tras ser denegada su petición de que el voto fuera secreto (se votó a mano alzada). En su primera reunión a partir del día 11 de mayo, la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social de España intentará consensuar unque pueda derivar finalmente en propuestas para ayudar a la reactivación de la maltrecha economía.

Bajo la mirada de Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, Patxi López fue elegido presidente en segunda votación, tras cosechar 165 votos e imponerse a la candidata del opositor Partido Popular (PP), Ana Pastor, que obtuvo 91.

El diputado de UP Enrique Santiago resultó elegido como vicepresidente con 157 votos. A López y Santiago les acompañarán en la Mesa el diputado del PP Enrique Mariscal como vicepresidente segundo, la socialista María Luz Martínez como secretaria primera e Isabel Borrego (PP) como secretaria segunda. Elcuenta con la mayor parte de representantes en la comisión, hasta 13. Le sigue el PP con nueve, Vox con cinco, UP con cuatro, los catalanes de ERC con uno, el grupo plural con cuatro, Ciudadanos con uno, los nacionalistas vascos del PNV y EH Bildu con otro cada uno, y el grupo Mixto con siete.