Constituyente venezolana: la propuesta de EEUU es un chantaje inconstitucional

"Es un chantaje, no es ninguna solución porque además los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos en el marco de la Constitución; es un planteamiento que está fuera del orden constitucional, no hay discusión, el único Consejo de Estado está establecido en el artículo 251 de la Constitución muy claramente y las funciones que cumple", expresó la integrante de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

El 31 de marzo, el secretario de Estado de EEUU, Michael Pompeo, anunció un plan que establece la conformación de un gobierno de transición, en el que no estarían el presidente Nicolás Maduro ni el opositor Juan Guaidó; y la celebración de nuevas elecciones presidenciales dentro de seis o 12 meses.

El Gobierno estadounidense propuso además junto al plan el levantamiento de las sanciones económicas impuestas a la nación sudamericana.

Díaz, abogada constitucionalista, manifestó que Estados Unidos lo que busca es condicionar la salida del presidente Maduro, para imponerse en el país.

"No hay posibilidades de un gobierno de transición en los términos que los plantea los Estados Unidos, porque además que no se postule el presidente Maduro o que abandone, cuál es la segura para abandonar, ¿una renuncia bajo coacción?", indicó.

Pompeo añadió que "el presidente del Gobierno de transición no podría postularse como presidente en esas elecciones", y subrayó que tanto el actual mandatario Maduro como el Guaidó "deben aceptar el Consejo de Estado como único Ejecutivo en ese periodo de transición".

Ante el planteamiento de EEUU, Maduro convocó el martes al Consejo de Estado, integrado por todos los poderes públicos del país, para que se mantenga en sesión permanente en “defensa de la soberanía” de la nación.

El Jefe de Estado destacó la importancia de los ejercicios de los órganos del Estado para fortalecer la democracia, y ejercer la soberanía política e institucional.

La constituyente recordó que Venezuela es un país independiente y que tiene plena libertad de elegir a sus gobernantes, por lo que desestimó que EEUU se inmiscuya en sus asuntos internos.

“Estados Unidos no tiene que aceptar a ningún Gobierno, ellos tienen que ocuparse de sus propios problemas, los gobiernos de cada Estado nación soberanos los elegimos los pueblos, eso es un problema del pueblo venezolano, ellos no están aquí para darles órdenes a nadie, ellos no son la policía del mundo, ni pueden imponer un nuevo derecho imperial”, sostuvo.

Entre tanto, el Gobierno venezolano aseguró que no aceptará tutelajes de otros países; y que la pretensión de imponer “falsos acuerdos” no logrará “distraer la atención de la Fuerza Armada” de ese país.

Díaz, presidenta de la comisión de derechos humanos de la ANC, señaló que en el supuesto negado que la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) como el presidente Maduro decidieran apartarse, le corresponde asumir las riendas del país a la Asamblea Nacional Constituyente y no a un gobierno de transición como planteó EEUU.

“Los Estados Unidos no conocen nuestros sistema constitucional, pero al final sería la Constituyente la que debería asumir, no a ninguno de ellos, ni menos ese plan que es irreal, nosotros estamos en tiempo Constituyente y aquí hay unos poderes constituidos, si por alguna causa los poderes no estuviesen funcionando ahí está la Constituyente activada”, detalló.

Sin embargo, el enviado especial de Washington para Venezuela, Elliot Abrams, señaló que de ponerse en marcha la propuesta, la Constituyente sería disuelta, así como planteó la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral.

La propuesta surgió luego que el Departamento de Justicia de EEUU acusó a Maduro y otros altos funcionarios, de estar vinculados a una trama de tráfico de drogas; así como ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

En reiteradas ocasiones, Maduro acusó EEUU de orquestar un golpe de Estado para deponerlo del poder y asesinarlo.