Ministro venezolano: EEUU despidió a Guaidó al excluirlo de "gobierno de transición"

CARACAS (Sputnik) — EEUU despide al opositor venezolano Juan Guaidó, tras no lograr sus objetivos contra el presidente Nicolás Maduro, al excluirlo de un Gobierno de transición propuesto como condición para levantar las sanciones contra Venezuela, indicó el ministro de Cultura del país caribeño, Ernesto Villegas.

"Nada nuevo que Mike Pompeo pretenda que Nicolás Maduro 'se haga a un lado', lleva años en eso, lo nuevo es que al títere [Guaidó] le pida lo mismo tras más de un año de grotescas piruetas. En caso de Juan Guaidó esos deseos sí son órdenes, despido en vivo y directo; thanks for your services [gracias por sus servicios]", escribió el ministro en la red social Twitter.

​Este 31 de marzo, el secretario de EEUU, Mike Pompeo, anunció que propondrán la creación de un Gobierno interino en Venezuela, en el que no estarían Maduro ni Guaidó; y la celebración de nuevas elecciones presidenciales dentro de seis o 12 meses.

Pompeo añadió que "el presidente del Gobierno de transición no podría postularse como presidente en esas elecciones", y subrayó que tanto el actual mandatario Maduro como Guaidó "deben aceptar el Consejo de Estado como único Ejecutivo en ese periodo de transición".

La propuesta surge a cinco días de que el Departamento de Justicia de EEUU acusó a Maduro y otras autoridades venezolanas de estar vinculadas con una trama de tráfico de drogas.

Además, EEUU ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Maduro.

EEUU realizó esta acusación un día después de que el Gobierno venezolano presentara unas presuntas pruebas sobre la conspiración de EEUU y Colombia para ejecutar asesinatos selectivos de Maduro y otros funcionarios del Ejecutivo.