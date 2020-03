México analiza "caso por caso" la deportación de centroamericanos desde EEUU

Bajo el mismo esquema previo en el que algunas personas esperan en México el desarrollo de sus solicitudes de asilo en EEUU, actualmente, "las autoridades del Gobierno de México analizan caso por caso si estas personas migrantes serán admitidas a territorio nacional", dice la nota informativa.

El informe detalla que el objetivo de la aceptación de los deportados por EEUU es "proteger a personas vulnerables", sin embargo "no se aceptan menores de edad, [ni] gente de la tercera edad", entre otros casos.

Asimismo, las autoridades mexicanas no admiten ciudadanos de otras nacionalidades distintas a las ya mencionadas de Centroamérica "ni a personas migrantes que se encuentren previamente bajo custodia de las autoridades estadounidenses".

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo el 20 de marzo que, en negociaciones con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, la Casa Blanca comunicó que deportará en forma inmediata a indocumentados, en función de su legislación para emergencias sanitarias.

"En consecuencia, no admitirán a las personas que están llegando todos los días de manera indocumentada", explicó Ebrard.

No obstante, el jefe de la diplomacia mexicana aclaró que "si nos regresan personas que no sean mexicanas ni centroamericanas, México no lo aceptaría, o sea, que EEUU se haga cargo de eso".

Los migrantes mexicanos deportados diariamente pueden ser alrededor de 1.100, mientras que los centroamericanos superarían el centenar, precisó el diplomático.