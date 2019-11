Pronto expirará el 'ultimátum nuclear' norcoreano, pero EEUU no está listo para una nueva crisis

A finales de este año expira el ultimátum nuclear del líder norcoreano Kim Jong-un, pero parece que Estados Unidos no está preparado para una nueva crisis, escribe el diario estadounidense The Washington Post. En lugar de fortalecer las alianzas, de las que depende la seguridad en la región, Trump exige dinero a sus socios.

Corea del Norte prometió mantener hasta el 31 de diciembre la moratoria sobre las pruebas nucleares y lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales, si EEUU por su parte garantiza el libre desarrollo económico de la RPDC y considera los pasos que ya dio la república hacia la desnuclearización.

Se avecina una nueva crisis en la península coreana, pero teniendo en cuenta cómo Washington trata a sus aliados en la región, la escalada de las tensiones tomará por sorpresa a las autoridades estadounidenses, advierte el autor del artículo, Josh Rogin.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, pasó una semana entera en Asia este mes. Su objetivo fue fortalecer las relaciones de las que depende la seguridad en la región. Pero el presidente de EEUU, Donald Trump, "sometió estas relaciones en un", señala el periodista.

El mandatario de EEUU exigió que Seúl pagara cinco veces más por el contingente estadounidense desplegado en su país. Para el presidente surcoreano Moon Jae-in, es "un insulto que nunca podría aceptar políticamente", según el diario.

Trump también está presionando a Japón para que aumente el gasto en soldados estadounidenses. Pero lo plantea en el momento más inoportuno y, por lo tanto, le hace el juego a China y Corea del Norte en su intento de debilitar las alianzas de Estados Unidos con otros Estados de la región.

Sin embargo, Washington está tratando de animar al líder norcoreano Kim Jong-un a que regrese a las negociaciones nucleares. En particular, pospuso los ejercicios militares conjuntos con Seúl. Pero este paso no funcionó y Kim Jong-un, a su vez, realizó maniobras militares en su país.

Pyongyang insta a Washington que renuncie a los ejercicios militares con Seúl 👇 https://t.co/11g215FQ8b — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 19 ноября 2019 г.

"La próxima crisis con Corea del Norte será culpa de Kim, pero eso no nos servirá de consuelo si no estamos preparados. El personal de Trump debe explicarle que "el fuego y la furia" no es una buena plataforma para postularse para la reelección. Proteger a Estados Unidos reforzando las alianzas de las que dependemos sin atacarlas es la única vía responsable", concluyó el diario.

Desde 2018, los líderes de EEUU y Corea del Norte, Donald Trump y Kim Jong-un, celebraron tres reuniones en las cuales acordaron avanzar hacia la desnuclearización de la península y la normalización de las relaciones. Además, las dos Coreas celebraron varias cumbres bilaterales.

No obstante, últimamente el diálogo entre Washington y Pyongyang se estancó. EEUU exige que Corea del Norte actúe más enérgicamente avanzando hacia la renuncia al arma nuclear, y la RPDC a su vez señala que Estados Unidos no hace nada en respuesta a la desnuclearización voluntaria norcoreana.