El Kremlin critica a Zelenski por su llamado a mantener las sanciones contra Rusia

"Es negativa", dijo Peskov cuando los periodistas le preguntaron por la reacción del Kremlin.

El portavoz agregó que las sanciones "son un arma de doble filo".

"No benefician a nadie, no contribuyen a una solución, se contradicen con el derecho internacional, erosionan sus normas y, en general, no traen nada bueno a los países sujetos a sanciones ni a aquellos que las imponen", aclaró.

Al intervenir este 13 de septiembre en la 16 reunión anual del foro YES, Zelenski se pronunció por recuperar los territorios que Kiev perdió en los últimos años y poner término a la guerra en el este de Ucrania.

Zelenski resaltó que la única vía para lograrlo es la diplomacia, pero al mismo tiempo se pronunció por mantener las sanciones impuestas contra Rusia, al calificarlas como "un arma poderosa y eficaz" y "un impuesto" necesario para lograr la paz.