¿Qué proponen los candidatos en Argentina para salir de la crisis?

La devaluación del peso fue de 100% desde mediados de 2018 a mediados de 2019, con un acumulado de más de 200% desde la asunción de Mauricio Macri (más de 350%, si se considera el cambio controlado por el cepo que sostenía administración anterior), y la inflación tampoco ha dado respiro con un alza durante la gestión de Cambiemos, también de 200%.

Con un aumento en la desigualdad de ingresos y una importante pérdida del poder adquisitivo, para el 80% de la población la precepción de sus ingresos es peor que en 2011. Las ventas minoristas cayeron 20% comparado a 2015, el salario real cayó 14%, el desempleo llegó a los dos dígitos y la pobreza también creció. La situación económica y financiera en Argentina es crítica y el escenario electoral lo demuestra.

Juntos por el Cambio

La coalición que busca la reelección del presidente Mauricio Macri y tiene al peronista Miguel Ángel Pichetto como candidato a vicepresidente pone el foco en la reducción del déficit fiscal y el equilibrio de las finanzas públicas para alcanzar una macroeconomía estable que genere confianza en los mercados y sirva para atraer inversiones extranjeras.

Propone discutir las condiciones regulatorias fiscales y las leyes laborales para crear empleo formal, incentivar una cultura emprendedora y promover un desarrollo productivo y competitivo según estándares internacionales. Con el ojo puesto en las exportaciones del agro, el Gobierno pretende eliminar las retenciones, una promesa de 2015 que no pudo cumplir.

El oficialismo tiene una política económica condicionada por los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que realizó el mayor préstamo de su historia a Argentina: 57.100 millones de dólares. Para bajar la inflación, el Gobierno pretende continuar con una política monetaria restrictiva (de no emisión), aunque se espera que los aumentos de tarifas producto de la reducción de subsidios a los servicios, suspendidos en campaña, se reanuden.

"Todos los argentinos estamos saliendo más fuertes, más convencidos de esta crisis. Porque esta vez nos damos cuenta, como nunca antes, de que comenzamos a resolver esas fragilidades que tenemos y nos han hecho tambalear tantas veces. Hoy empezamos a tener bases distintas", dijo el presidente en un acto en La Rural.

Frente de Todos

La fórmula encabezada por Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), que representa al peronismo central, proponen priorizar los proyectos que generen un incremento de las exportaciones y sustituyan importaciones de manera genuina, así como promover la financiación a tasas de fomento y a largo plazo de los proyectos productivos.

Defienden la idea de un Estado más presente y regulador, que asegure empleo y ejerza un control mayor de los mercados financieros especulativos, así como la restauración de políticas económicas que sostengan el consumo y la industria local para beneficiar a pymes y haya reactivación.

Para frenar la inflación, pretenden convocar a una mesa de concertación de precios y salarios, así como generar acuerdos sobre producción, tecnología, productividad y empleo de calidad. Para salir de la crisis, apuntan a robustecer la economía a través del crecimiento y no del ajuste, por lo que se esperaría que retornen los subsidios, la emisión de moneda y el aumento del gasto público.

"Macri está matando la economía hace cuatro años. Necesitamos volver a crecer y lo vamos a lograr dialogando para que ganemos todos. El problema no es el costo del trabajo", dijo Alberto Fernández en un acto en la Facultad de Medicina.

Consenso Federal

El partido del peronismo alternativo y no kirchnerista, que tiene al economista Roberto Lavagna como candidato a presidente y a Juan Manuel Urtubey como vice, propone lograr una reactivación consistente mediante el estímulo del consumo, el desarrollo de mercados externos y una mayor capacitación de la fuerza laboral.

Como plataforma han resaltado la necesidad de renegociar la deuda con el FMI y de impulsar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas a través de la reducción de la carga impositiva a personas físicas y jurídicas.

Pretenden que las tarifas no crezcan por sobre los salarios, por lo que se renegociarían los contratos de los servicios. Buscan bajar la inflación con una política monetaria que no financie el déficit con emisión pero sin producir recesión, como sucede en la actualidad. En cuestiones fiscales no creen en la política del ajuste sino en la expansión de la economía y la optimización del gasto público.

"El gobierno actual llegó con aires de sabiduría. Dijo que el consumo es populista y apostó solo a la lluvia de inversiones, que no llegaron. Lo mismo que se dijo sobre quienes se sentaron sobre las tarifas se podría decir sobre los que se sienten en el tipo de cambio", dijo Lavagna en una conferencia de prensa reciente.

Despertar

La frente que tiene como candidato presidencial al economista libertario José Luis Espert propone eliminar todos los aranceles y restricciones a la importación y la exportación, firmar tratados de libre comercio con todo el mundo y gravar la renta en lugar de la producción agropecuaria, hidrocarburífera y minera.

Como espacio del libertarianismo, defienden la idea de un Estado lo más pequeño posible, que deje de cobrar tributos como el impuesto al cheque o Ingresos Brutos, bajar o eliminar todo tipo de impuestos y eliminar la coparticipación federal de los impuestos, para evitar sistemas estado-dependientes en las provincias.

Para que esto sea posible pretenden bajar rotundamente el gasto público mediante una reducción drástica de los empleados estatales a través de despidos masivos, eliminar las jubilaciones de personas que no hayan realizado aportes, suspender el asistencialismo a sectores vulnerables y eliminar los regímenes de promoción industrial y regional.

"Argentina tiene que dejar de tener una economía tan cerrada y que todo cueste muchísimo más que afuera por los aranceles que tenés para importar. Tiene que tener menos impuestos sobre los bienes que la gente consume, con lo cual el gasto público tiene que ser más chico", dijo Espert en un programa de TV.

Las izquierdas

Los diferentes frentes del socialismo marxista y partidos obreros y de trabajadores presentaron propuestas que tienen en común la ruptura inmediata con el FMI y el default de la deuda externa, la eliminación de impuestos como el IVA y Ganancias y el aumento de los tributos a los grandes capitales y fortunas, así como el establecimiento de controles de precios.