Kicillof y la inflación, la discusión sobre economía que más preocupa a los argentinos

El futuro de Argentina se define en las elecciones que se acercan y el rumbo de la economía es uno de los ejes centrales sobre los que se desafían los dos frentes políticos que tienen mayor peso en la carrera por el poder: el oficialismo macrista que defiende un modelo ortodoxo y la oposición kirchnerista con uno heterodoxo.

Una polémica que se generó durante la participación de Axel Kicillof en un programa de TV dio pie para un espacio de debate mediático sobre cómo se genera (y cómo paliar) la inflación, el fenómeno económico que más preocupa y aqueja a la economía real de los argentinos, que no han sabido resolver en la práctica ninguno de los dos modelos en disputa.

"¿Puede ser que dijo que la inflación no era un fenómeno monetario?¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con emisión monetaria?", le preguntó irónicamente a Kicillof la presentadora Virginia Gallardo, una panelista tutelada por el siempre polémico Javier Milei, economista representante del libertarianismo y la versión argentina del alt-right.

Es que el exministro de Economía se dice seguidor de la escuela de John Maynard Keynes, un célebre economista heterodoxo británico, autor de una teoría que sostiene que la emisión no necesariamente produce inflación, lo que haría de la inflación una variable y no una condición.

Kicillof escribió su tesis doctoral respecto de este autor, con críticas desde la teoría económica marxista a algunos de sus conceptos sobre el salario, razón por la cual es tildado de marxista por sus críticos. Quienes lo defienden resaltan el hecho de cómo la inflación se ha exponenciado en una economía de no emisión como la de la gestión de Mauricio Macri.

"Lo que suponen los ortodoxos es que si aumenta la cantidad de dinero, matemáticamente, de forma casi automática aumentan los precios. Lo que demuestra Keynes es que una política monetaria puede llevar a que aumente el producto, no que aumenten los precios", dijo a Sputnik Nicolás Dvoskin, economista e investigador, miembro de la Sociedad de Economía Crítica.

Quienes definen a la inflación únicamente como consecuencia directa de la emisión monetaria son las escuelas ortodoxas y uno de los principales defensores de esta teoría fue Milton Friedman, economista estadounidense famoso por ser el principal impulsor del llamado neoliberalismo, que propone un mercado liberado a la oferta y la demanda del sector privado y con intervención mínima del Estado. Esta es la escuela que profesa el macrismo, así como todas los Gobiernos catalogados con simpleza como 'de derecha'.

La discusión televisada no prosperó porque la pregunta fue evadida, ya sea por tramposa, porque la respuesta era demasiado compleja o, como opinan sus críticos, porque el exministro prefiró no enfrentarse a sus propias palabras.

Lo cierto es que puso en evidencia el problema de base acerca de la incompatibilidad de los fundamentos en teoría económica que están detrás de estos los dos modelos en pugna, así como los prejuicios que abundan sobre de las ideologías políticas que los defienden o atacan.

"La respuesta en el plano práctico a la pregunta de Gallardo, que es la que damos los economistas heterodoxos, es que, si bien Keynes tiene razón en esa crítica, en una economía abierta como la argentina, la sobreemisión puede generar un exceso de demanda de dólares con esos pesos. Eso puede presionar sobre el tipo de cambio, puede llevar a una devaluación y por ende puede llevar a que aumenten los precios, no por efecto directo de la emisión monetaria sino por efecto de un aumento del tipo de cambio", explicó Dvoskin.

Dvoskin argumentó que para el equipo económico del Gobierno, y del frente Juntos por el Cambio, los canales del crecimiento son las exportaciones y la inversión privada, que tienen como exclusivo motor la rentabilidad. Por eso plantean reducción de impuestos, beneficios fiscales a las grandes empresas, que el Estado se endeude para garantizar las condiciones macroeconómicas de estabilidad.

El economista dijo que la principal diferencia teórica que hay entre las dos escuelas es que para el modelo que defienden los economistas ligados al kirchnerismo, el Frente de Todos, el crecimiento también depende del gasto y del consumo público. Es decir, el Estado debe proteger e incentivar los sectores que no son naturalmente competitivos como el agro (que genera dólares pero no empleo) que vienen a ser la industria y los ligados al consumo de bienes.

Como consecuencia, la segunda diferencia, según Dvoskin, tiene que ver con la restricción externa: para el macrismo el problema estructural de falta de dólares que tiene la Argentina se resuelve con endeudamiento y con volatilidad del tipo de cambio, a costa de los problemas a futuro que pueden llegar a generar estas deudas y que provoca que los sectores no competitivos desaparezcan, lo que a su vez genera inevitablemente desempleo mientras no lleguen esas esperadas (pero no esperables) inversiones.

Kicillof busca reconquistar para el peronismo la provincia de Buenos Aires, un distrito que representa el 37% del padrón. Hoy gobierna María Eugenia Vidal, la funcionaria con mejor imagen del oficialismo (y, probablemente, del país), sobre quien se respalda la esperanza de la reelección de Mauricio Macri.

Allí no hay posibilidad de ballotage, algo que muy probablemente suceda en la carrera presidencial, por lo que se supone que el triunfo servirá de catapulta, o quizás de efecto latigazo para la segunda vuelta.