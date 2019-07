Irán advierte que la próxima suspensión de sus compromisos nucleares podría ser la última

"Creo que es el último aplazamiento para los participantes del acuerdo. Si no se aseguran los intereses de Irán, daremos el siguiente paso, y si no vemos un trabajo en correspondencia, la República Islámica de Irán no extenderá estas medidas", dijo.

El 28 de julio, los representantes del "quinteto" () en una reunión que se celebró en Viena , llamaron a Irán a que no iniciara la tercera fase de la suspensión de sus obligaciones en el marco del PAIC, que debería comenzar entre el 4 y 5 de septiembre.

En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales —Rusia, EEUU, Reino Unido, China, Francia y Alemania— firmaron el llamado Plan de Acción Integral Conjunto, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.

A pesar de que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que Teherán cumplía con el tratado, EEUU lo abandonó en mayo de 2018 acusando a Irán de seguir desarrollando armas nucleares, y restableció desde entonces varias baterías de sanciones contra la república islámica.

Un año después de la retirada de EEUU del pacto nuclear, Irán suspendió parte de sus compromisos en el marco del PAIC.