El canciller español asegura que la polémica con Rusia "está resuelta y enterrada"

"Este es un tema que ya está resuelto y enterrado", afirmó el mandatario en el acto '¿Qué Europa quieres?', celebrado esta tarde en Madrid.

"No ha tenido ninguna trascendencia. Ya tuvimos un encuentro cordial tanto en Moscú como en Madrid. No hablaba de España, hablaba de Europa. Es un tema que no tiene mas cola", añadió el canciller.

Este mismo jueves, el presidente ruso, Vladímir Putin, rechazó que Rusia represente una amenaza para España.

En una entrevista con el diario español El Periódico del pasado 23 de mayo, al comentar los desafíos geopolíticos de la UE, el ministro de Asuntos Exteriores español calificó a Rusia de "viejo enemigo" que "vuelve a decir aquí estoy yo, y vuelve a ser una amenaza".

"Es un nuevo disparate, la presunta amenaza de Rusia para España, que está en otra parte del continente europeo", dijo Putin al reunirse con jefes de agencias de noticias en San Petersburgo.

El líder ruso subrayó que los rusos aman España y le desean prosperidad y todo lo mejor.

"Tengo buenas relaciones con el rey emérito Juan Carlos I y el ahora rey" Felipe VI, recalcó Putin.