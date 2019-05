Abogado de Assange alerta que el Gobierno de Ecuador podría implantar evidencia en su contra

"El Gobierno ecuatoriano podría implantar evidencia contra Assange para lograr la extradición a EEUU; yo no voy a decir nombres, pero es claro que este tema es responsabilidad de Estado, hacen lo que quieren", dijo a Sputnik el defensor.

La Fiscalía de Ecuador realiza este 20 de mayo un allanamiento en la habitación que pertenecía a Assange cuando estaba asilado en la embajada ecuatoriana en Londres.

El operativo se lleva a cabo a petición de EEUU, en el marco de un acuerdo de asistencia penal recíproca entre Quito y Washington.

El 17 de mayo, la Fiscalía ecuatoriana había comunicado que en el registro no podrían estar presentes funcionarios distintos a la comitiva de Ecuador y del representante legal de Assange o su delegado.

Sin embargo, el registro se da sin la presencia del equipo de defensa legal de Assange.

Poveda denunció que problemas de tramitación del visado del Reino Unido imposibilitan su presencia personal durante el registro.

El abogado sostuvo que las autoridades le negaron a la defensa de Assange "absolutamente todo".

"Me imagino que están buscando evidencia para llevarla a EEUU; en otras palabras, EEUU y Ecuador pretenden encontrar supuestas pruebas para hacer posible la extradición de Assange", agregó.

El defensor sostuvo que no hay pruebas de que las autoridades no hayan entrado a la habitación de Assange desde el 11 de abril, fecha en que fue detenido por la Policía británica.

Asimismo, señaló que la defensa desconoce los detalles del allanamiento, ya que las autoridades no han ingresado por la puerta delantera de la embajada.

"Es tan reservado el asunto que ni siquiera entraron por la puerta de adelante y aún no ha habido ninguna declaración", agregó.

Poveda insistió en la idea de que ningún integrante de la defensa de Assange está en la embajada, por lo que existe un "número grande de arbitrariedades".

"Nosotros no sabemos si entraron o no desde el 11 de abril a la habitación; pedimos que nos exhiban los videos (...) podrían haber implantado documentos, en fin, lo que quieran (...) No podemos tener ninguna certeza porque lo mínimo que deberían haber hecho es allanar cuando estuviera la contraparte; están solos ahí adentro", agregó.

En 2012, Assange se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres tras perder todas las apelaciones contra la extradición que Reino Unido se aprestaba a cumplir, accediendo al pedido de la Fiscalía sueca que lo requería para investigarlo por presuntos delitos sexuales.

El ciberactivista rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a EEUU, donde podía enfrentar la pena capital por haber publicado miles de documentos secretos sobre las operaciones del Ejército estadounidense en Irak y Afganistán.

La investigación preliminar contra Assange en Suecia, por la presunta violación, fue descontinuada en 2017, ante la escasa posibilidad de conseguir que compareciera ante el tribunal, entre otros factores.

Ecuador anuló el asilo al ciberactivista australiano el pasado 11 de abril.

El 1 de mayo pasado, el tribunal londinense de Southwark sentenció a 50 semanas de prisión a Assange por burlar las condiciones de su libertad en junio de 2012, y un día después comenzó en la corte de magistrados de Westminster una vista para atender una solicitud de extradición interpuesta por EEUU.

El pasado día 13, la Fiscalía sueca reabrió la investigación preliminar contra Assange en un caso de presunta violación, archivado hace dos años, y este lunes presentó una orden de detención en su contra.