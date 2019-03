El canciller español se muestra contrario a una intervención armada en Venezuela

MADRID (Sputnik) — El ministro de Exteriores español, Josep Borrell, no se muestra partidario de una intervención armada en Venezuela porque esas operaciones "nunca han funcionado".

"Las operaciones militares para imponer la democracia nunca han funcionado", afirmó el canciller en una entrevista televisiva en La Sexta.

Borrell espera que esta opción "nunca llegue a producirse" pero reconoce que, "como alguien dice, 'todas las soluciones están sobre la mesa'".

"Nunca un Ejército invasor ha instalado la libertad y la democracia en un país", afirmó Borrell, que insiste en que "una solución que pase por una intervención militar extranjera no es una solución y como no lo es, no se debe aplicar".

El ministro tachó la situación en Caracas de "atípica".

"Probablemente cuando se inició el proceso, y alguien estaba detrás de él, no se pensó que Maduro iba a demostrar esta resiliencia", afirmó.

Al ser preguntado por EEUU y su papel en la situación venezolana, el canciller aseguró que "no le cabe duda de que EEUU ha estado propiciando lo que ha estado ocurriendo en Venezuela desde el 10 de enero".