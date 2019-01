Maduro se sincera con Sputnik: "No somos patio trasero de nadie"

Estados Unidos y una veintena de países decidieron no reconocer el segundo mandato de Maduro, que comenzó el 10 de enero, alegando que es producto de unas elecciones "fraudulentas" celebradas en mayo pasado.

En cambio, reconocieron al jefe del parlamento Juan Guaidó, quien el 23 de enero se autoproclamó como "presidente encargado" de Venezuela, apelando al artículo 233 de la Constitución.

Maduro y su administración consideran que esto constituye un golpe de Estado orquestado por Washington.

— En esta situación bastante crítica que tiene lugar en Venezuela, si usted solicita algún apoyo de parte de Rusia, ¿puede ser apoyo militar o apoyo financiero? Y nosotros escuchamos que personas de seguridad privada de Rusia, como se dice en los medios, han llegado para su protección ¿es verdad o no?

— El presidente Vladímir Putin de Rusia nos está dando todo el apoyo en todos los planos y nosotros lo recibimos con agrado y mucho agradecimiento. Le he pedido al presidente Putin que nos mantengamos en conversación permanente, que nos dé todo el apoyo diplomático y político al nivel de la Organización de las Naciones Unidas y a nivel de la defensa de la verdad de Venezuela en el plano internacional y lo que él me dijo en la conversación de hace algunos días es que vamos a reforzar la cooperación en materia económica, comercial, petrolera, gasífera, militar, en todos los campos.

En el campo militar tenemos el equipamiento ruso del más alto nivel, con los sistemas de armas más modernos del mundo que están en Venezuela, los tenemos bien desplegados, tenemos a todo nuestro personal trabajando, se entrenaron en Rusia y tenemos muy buenas relaciones en el campo de la cooperación militar con Putin.

— ¿Planea solicitar algún equipamiento nuevo en esta situación?

— Siempre tenemos planes de avanzar en la cooperación y mejorar la defensa antiaérea, la artillería, la misilística, siempre vamos a avanzar, y en los meses y años que están por venir va a seguir la cooperación militar y está llegando equipamiento más moderno del mundo a Venezuela.

— ¿Cuándo?

— Todos los meses llega algo, todos los meses hay cooperación, es algo normal, no es algo extraordinario.

— ¿Ve riesgos para Rusia en la cooperación con Venezuela después de las nuevas sanciones de EEUU contra PDVSA?

— Ninguno, porque Rusia es un país independiente, soberano, las empresas rusas son muy poderosas en el mundo; tienen su propia ingeniería financiera, logística, y PDVSA es una empresa de un país soberano. Así como dos países independientes, haciendo negocios, teniendo inversiones y llevando a cabo el desarrollo de grandes proyectos de explotación petrolera, todo va a seguir bien, está blindado. Los negocios entre Rusia y Venezuela en el campo petrolero y gasífero están blindados

— ¿Existe orden de detención contra el presidente del parlamento Juan Guaidó?

— Eso ya es un tema constitucional de la justicia venezolana;como jefe de Estado tengo una opinión, de que se está llevando adelante un golpe de Estado en Venezuela, se ha violado la Constitución, pero es una opinión, le toca al fiscal general de la República, ya ha actuado, le toca al Tribunal Supremo de Justicia actuar, está actuando, y lo que ordene la fiscalía y ordenen los tribunales en el sistema legal venezolano se va a cumplir.

— ¿Pero se ha librado orden de detención contra él?

— Que yo sepa, esa medida no se ha dado; esperemos los procesos internos, constitucionales y judiciales para ver cuáles son sus resultados.

— ¿Qué opina de la decisión de EEUU de transferir una parte de los activos de Venezuela al "gobierno" de Guaidó?

— Es una decisión absolutamente violatoria del ordenamiento legal de EEUU, del derecho internacional; es una decisión ilegal intentar expropiar un activo de Venezuela, a una empresa venezolana como Citgo, eso lo vamos a demostrar y estoy seguro que vamos a salir victoriosos en la defensa de la empresa Citgo como patrimonio, propiedad del pueblo de Venezuela. Es una de las acciones más aventureras, más insensatas, que ha cometido el Gobierno de [el consejero de Seguridad Nacional] John Bolton en los EEUU.

— Ahora, ¿cuál es la situación económica general, relacionada con los últimos acontecimientos?

— Estamos en una fase de recuperación crítica, venciendo obstáculos y venciendo ataques al sistema de cambio, al sistema de precios, pero tenemos un programa coherente y estoy seguro que iremos por fases, y con un gran esfuerzo, estabilizando.

— ¿Teme que haya un nuevo atentado en su contra?

— Primero, estoy en manos de Dios, soy un cristiano practicante, creo en la protección de Dios, y me encomiendo la decisión del señor Jesucristo todos los días. Pero como dice la Biblia, a Dios rogando y con el mazo dando, todos los días me protege el pueblo, tenemos grandes sistemas de inteligencia, de protección. Pero, sin lugar a dudas, Donald Trump ha dado la orden de matarme y le ha dicho al Gobierno colombiano y a las mafias de la oligarquía colombiana que me maten, si a mí me pasara algo algún día, serían Donald Trump y el presidente de Colombia, Iván Duque, los responsables. Mientras tanto me seguiré protegiendo, tenemos buenos sistemas de protección, buena asesoría mundial, y además tenemos la protección mayor, la protección de nuestro Dios creador que me va a dar larga vida.

— ¿Los guardias privados rusos son parte de esta protección?

— No puedo decirlo.

— ¿Estaría usted listo para organizar elecciones parlamentarias o presidenciales antes de lo previsto?

— Sería muy bueno que hubiera elecciones adelantadas para el parlamento venezolano, sería una buena forma de debate político y una solución con el voto popular. Yo estaría de acuerdo en que se adelanten, a través de un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, las elecciones de la Asamblea Nacional y eso sirva como válvula de escape a la tensión que el golpe de Estado imperialista le ha metido a Venezuela. Las presidenciales se hicieron hace menos de un año, se han cumplido todos los parámetros constitucionales, legales, institucionales.

— Pero como parte de la comunidad internacional insiste en que se hagan de vuelta…

— Es un despropósito del grupo de países alineados como satélites a la política de Donald Trump, es un despropósito de desconocer las instituciones, entonces estaríamos volviendo al nuevo colonialismo, donde desde una capital europea, desde Washington, le ordenan a cualquier país de África, de Asia, de América Latina, del Caribe, a cualquier país del mundo: 'no reconozco tus elecciones, las repites', ¿pero quiénes son ellos para dictaminar eso aquí? Yo tuve el 68% de los votos, tuve el 32% del padrón electoral en general, más casi del doble de cualquier primer ministro de Europa que ganan las elecciones con el 15, el 16% del padrón electoral. ¿Por qué ellos son legítimos y yo no? Si hicimos las elecciones con el sistema electoral transparente, con observación internacional, institucional, constitucional y legalmente. No aceptamos el ultimátum de nadie en el mundo, ni aceptamos el chantaje. En Venezuela ha habido elecciones presidenciales , ha habido un resultado y si el imperialismo quiere nuevas elecciones que espere para el 2025.

— Después de la frase del señor Bolton sobre 5.000 soldados para Colombia, ¿cómo va a reaccionar Venezuela?

— Lo que hizo John Bolton es algo muy infantil, es una payasada. Salir con una carpeta para que lean que él, como presidente de Estados Unidos que se asume John Bolton, va a enviar tropas a Colombia. Es una estupidez, es una payasada. El mismo Gobierno de Colombia, a través de un comunicado oficial, a través de declaraciones oficiales del canciller y del ministro de Defensa, ha desmentido esto, así que no hay nada que comentar. Es una payasada, una provocación, una infantilada, si se puede decir, de parte del señor Bolton en su desesperación y su odio a Venezuela, una actitud infantil, estúpida.

​— ¿Se reuniría con Trump o lo invitaría a visitar Venezuela?

— Yo en estos años he hecho todo el intento a nivel privado de mandar mensajes que han llegado a Donald Trump, a nivel público, a nivel de medios de comunicación, para tener relaciones de comunicación, respeto, diálogo, con el Gobierno de EEUU. A pesar de nuestras diferencias políticas, culturales, ideológicas, a pesar de la idiosincrasia tan diferente entre Donald Trump y Nicolás Maduro, en una oportunidad pareciera abrirse las puertas para eso, pero John Bolton le prohibió a Donald Trump iniciar un diálogo con el presidente Maduro; se lo prohibió él, tengo toda la información.

Ahora, en este momento veo difícil; yo estoy dispuesto a hablar con Donald Trump en privado, en público, en EEUU, en Venezuela, donde él quiera con agenda abierta, todos los temas que él quiera hablar. Es más, estoy seguro que si él y yo nos vemos cara a cara y hablamos, otra historia se escribirá. Pero creo que no lo dejan, esperemos, seamos pacientes, en este momento lo veo muy difícil.

— ¿Cuál es el motivo principal de la presión de EEUU contra Venezuela?

— Podríamos decir que son varios motivos, el motivo directo es apoderarse del petróleo de Venezuela, porque tenemos la mayor reserva petrolera certificada, estamos certificando lo que va a ser la mayor reserva de oro del mundo, tenemos la cuarta reserva de gas más grande del mundo, tenemos grandes reservas de coltán, diamantes, aluminio, hierro, tenemos reservas de agua potable en todo el territorio nacional, somos una potencia energética y de recursos naturales.

Pero también hay un elemento que tiene más de 200 años que tiene que ser considerado: Venezuela es el país donde nació Bolívar, donde la tradición bolivariana ha sido más grande y el proyecto nuestro revolucionario ha marcado América Latina y el Caribe 200 años. Ellos quieren acabar de raíz el ejemplo, la idea, el espíritu de Simón Bolívar, esa es la otra gran razón: acabarnos espiritualmente, culturalmente, políticamente y ellos avanzar sin ninguna resistencia hacia un nuevo neocolonialismo. Ellos nos consideran su patio trasero y nosotros con Bolívar decimos hace 200 años que no somos patio trasero de nadie, somos repúblicas independientes. Es una pugna histórica, es un pulso histórico de 200 años que nosotros estamos ganando y lo vamos a ganar.

​— ¿Las empresas estadounidenses tienen las puertas abiertas en Venezuela?

— Nosotros tenemos más de 3.000 empresas estadounidenses inscriptas en el código de comercio de Venezuela, trabajando en Venezuela y en el campo petrolero grandes empresas como Chevron, con grandes inversiones, y yo le digo a los inversionistas estadounidenses en petróleo, en gas, en turismo, en tecnología, en oro, en diamante, a pesar de la pugna y la tensión con Trump: bienvenidos, vengan a invertir, vengan a trabajar a Venezuela. No dejen que esta tensión pasajera que tenemos impida la inversión extranjera en Venezuela, son bienvenidos.

— ¿Tiene información de militares que hayan hecho caso al llamado de la oposición?

— El tema de la FANB [Fuerza Armada Nacional Bolivariana] es un tema muy delicado para cualquier país; John Bolton mandando desde la Casa Blanca esos llamados públicos para que los militares alcen sus armas y desconozcan mi comandancia en jefe, mi presidencia de la República, y la derecha venezolana, como en ningún país del mundo sucede, ha llamado a la insurrección militar, al golpe de Estadomilitar, eso no había sucedido en América Latina nunca.

En el siglo XX, en América Latina hubo más de 100 golpes de Estado y nunca, a pesar de que todos los golpes de Estado los preparó y los ejecutó el imperio estadounidense, nunca un funcionario, un secretario de Estado había llamado a dar un golpe de Estado. Cuando fue el golpe de Estado en Chile con Pinochet, se dio el golpe de Estado y salió después EEUU a apoyar el golpe de Estado, pero no fue que salió el presidente [Richard] Nixon y [el secretario de Estado, Henry] Kissinger a decir 'debe haber un golpe de Estado'; primera vez en la historia que pasa. Eso te dice el nivel de desesperación que tienen en la Casa Blanca porque no pueden con Venezuela, es muy delicado. ¿Qué estoy haciendo yo? Ejerciendo mi liderazgo y mi comandancia en jefe constitucional y coaccionando a la FANB y la FANB le va a dar una lección de moral, de lealtad y de disciplina al imperio del norte y a la derecha fascista que hay en Venezuela, y vamos a tener una gran victoria de estabilidad, de paz y de lealtad en Venezuela.

— Usted ha llamado a la oposición al diálogo. ¿Quién podría ser en este caso mediador, si eso pasa algún día?

— Hay varios gobiernos, hay varias instancias que en el mundo están mostrando su preocupación sincera sobre Venezuela y han lanzado la idea de un diálogo apoyado por el Gobierno de México, el Gobierno de Uruguay, el Gobierno de Bolivia, el Gobierno de Rusia, del Vaticano, algunos gobiernos europeos.

— ¿Y el de México?

— México fue el primero que te nombré. Están en la onda de un diálogo, yo he apoyado esa onda del diálogo, estoy enviando cartas oficiales a todas estas instancias para que apoyen el diálogo en Venezuela, donde quieran, cuando quieran y como quieran, estoy listo, con agenda abierta, para sentarme con sectores de oposición a hablar del bien de Venezuela, de la paz y del futuro.

En estos momentos está en etapa de conversaciones privadas, conversaciones telefónicas, entre presidentes, cancilleres, nuestro canciller está muy activo, y esperemos que haya buenos resultados en las próximas horas.

— De parte de Rusia y de China, por ejemplo, ¿su Gobierno pidió algún apoyo financiero en los últimos días?

— Nosotros tenemos buenas relaciones con Rusia, con China, y van a seguir avanzando, son normales, no hay nada extraordinario, relaciones para financiar la cooperación en trigo, hay financiamiento, y nosotros pagamos el financiamiento a tiempo. El trigo ruso ha sido un gran éxito en Venezuela, y parte de la cooperación para la seguridad y soberanía alimentaria.

Por ejemplo, tenemos financiamiento de China para la producción petrolera, va a haber más financiamiento para la producción petrolera de China en los próximos meses. Así que contamos con el apoyo sólido, firme, total, de China y de Rusia, para el avance económico de Venezuela.

— ¿Su Gobierno puede garantizar que los créditos de China y de Rusia en el futuro sean devueltos?

— Venezuela es buena paga, pagamos bien a tiempo, siempre pagamos a tiempo.