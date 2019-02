¿Es el oro italiano… italiano?

La titularidad del oro italiano se ha acabado convirtiendo en una cuestión de actualidad en Italia. Sobre todo porque, según Zanni, se debe aclarar, señala. Dice que la ley debería subrayar que el oro que se guarda en el Banco de Italia pertenece al Estado italiano. A pesar de que sobre el papel ya se subraya explícitamente que el oro está guardado, solicita al Banco Central Europeo que confirme que el metal no pertenece al sistema central bancario de la Unión Europea.

"El objetivo es aclarar una cuestión. Y es importante porque en el Banco de Italia se guardan unas 2.400 toneladas de oro, lo que equivale a unos 100.000 millones de euros —unos 113.345 millones de dólares-. Estaría bien que esa cantidad se mantuviese a disposición del Estado y de los ciudadanos de Italia y no a disposición de los bancos, quienes de facto son privados, e incluso actúan a favor de los intereses de la sociedad", señala el diputado del partido de ultraderecha.

Añade además que en estos momentos no existe ninguna ley o norma que determine las prerrogativas de las que disfrutan los titulares de ese oro, cuya mayor parte no se guarda físicamente en el Banco de Italia, sino en bóvedas estadounidenses y del Banco de Inglaterra. Denuncia que ni siquiera en eso hay transparencia. El Banco de Italia cada año recibe de las entidades que custodian su oro un documento que certifica que la cantidad de oro actual corresponde con la acordada, pero a Italia no se le permite acceder a las bóvedas en cuestión para comprobarlo por sí misma.

La idea del partido ultraconservador italiano surge precisamente poco después de que Venezuela viese cómo el Banco de Inglaterra se negaba a transferir oro venezolano debido a la crítica inestabilidad en Caracas y a la presión de los acreedores.

En estas circunstancias, Zanni señala que la relación entre la Unión Europea y un miembro como Italia no pasa por su mejor momento. El país quiso acordar con la Unión unos presupuestos para 2019 por encima del déficit permitido para los Estados miembros por ley. Pero Zanni protesta.

"[La UE] nos ponen como ejemplo de país que paga, sigue las normas y endereza su situación económica a España. Pero si observamos las estadísticas de déficit de España de los últimos 6 o 7 años, vemos que ese déficit fue siempre superior al 3%, a la vez que al país se le permitió algunos años tener un déficit del 5 o 7%, e incluso en algún momento del 9%", denuncia.

Pone también de ejemplo a Francia, a quien se le permitió subir el déficit al 3%. Cree que "está claro que cuando se habla de presupuestos no todos los países de la UE tienen los mismos derechos", dice.

